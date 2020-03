Radtke/Walprecht holen den Landesmeistertitel

U23-Radballer des RC Pfeil trotz fehlender Spielpraxis nicht zu schlagen.

Schiefbahn/Iserlohn. Bei der Radball-Junioren-Landesmeisterschaft in Schiefbahn, die noch vor der allgemeinen Sportpause stattfand, wurden in den Altersklassen U13 bis U23 die Titel ausgespielt. Erstmals traten Felix Radtke und Timon Walprecht (Lippstadt) für den RC Pfeil Iserlohn in der U23 an.

Im letzten Jahr gewannen die beiden souverän in der U19 den Titel, mittlerweile spielen sie in der Verbandsliga mit dem Ziel, in die Oberliga aufzusteigen. Allerdings begann die Saison nicht gut, weil Walprecht krankheitsbedingt vier Monate ausfiel. Mit diesem Handicap ging es zur Landesmeisterschaft, wo das Duo gegen Münster I (ebenfalls Verbandsligist) und Münster II (Landesligist) antrat. Nur der Sieger qualifizierte sich für das Viertelfinale des Deutschlandpokals.

Ihr Auftaktspiel bestritten die Pfeiler gegen Münster II, das zuvor der eigenen Erstvertretung mit 1:4 unterlag. Den Iserlohnern merkte man die Radballpause an, so dass sie wegen fehlender Abstimmung und Radsicherheit gegen die eigentlich unterlegenen Münsteraner zur Halbzeit nur 3:1 führten. In der zweiten Hälfte lief es besser, allerdings wurden viele gute Chancen vergeben - Endstand: 6:2.

Damit ging es im Duell mit Münster I um den Titel. Der erfahrenere Gegner versuchte, die Abstimmungsprobleme der Iserlohner zu nutzen und ging in Führung. Doch Felix Radtke gelang schnell der Ausgleich, und danach lief das Spiel der Pfeiler, die zu hochkarätigen Chancen kamen, zur Pause aber nur mit 2:1 vorn lagen. Nach dem Wechsel erhöhte Walprecht auf 3:1, und der Anschlusstreffer brachte die Pfeiler nicht aus der Ruhe. Sie hatten das Spiel im Griff, siegten am Ende mit 5:2 und sicherten sich den ersten U23-Landesmeistertitel.