Definitiv gestrichen wurde bei den Basketballern der Pro B nach der weiteren Verschärfung der Corona-Pandemie bisher nur die Auftaktrunde in Play-offs und Play-downs am zurückliegenden Wochenende. Wie es wirklich weitergeht in der ersten bis dritten Liga, wollen die Vereinsdelegierten bei einer Zusammenkunft an diesem Montag in Frankfurt festlegen.

Michael Dahmen, der Manager der Iserlohn Kangaroos, wird natürlich vor Ort sein, und beim Gedanken an das Treffen beschleicht ihn ein mulmiges Gefühl. „Dass so viele Leute auf engem Raum zusammenkommen, ist in diesen Zeiten ganz sicher nicht vernünftig. Aber wir müssen ja ganz dringend eine Lösung finden.“ Die Pro-B-Mannschaft, eigentlich an tägliches Training gewöhnt, lässt seit Donnerstag den Betrieb ruhen. „Am Dienstag treffen wir uns und werden bereden, wie es weitergeht“, sagt Trainer Milos Stankovic. Dann kennt man schließlich den Plan, wie mit der laufenden Saison weiter verfahren werden soll.

Ein späteres Saisonendebedeutet zusätzliche Kosten

Der Coach ist sich mit dem Manager einig, dass eine Fortsetzung nicht praktikabel ist. Man stelle sich vor, es würde jetzt wie in anderen Sportarten auch eine Spielpause bis Ende April verhängt: Alle Kosten laufen weiter, Einnahmen bleiben aus, und für einen Play-off-Teilnehmer könnte es dann im Achtelfinale nach der langen Wartezeit noch ein Heimspiel geben, ehe die Serie für ihn endgültig beendet ist. Playdown-Mannschaften wie die Iserlohner haben noch sechs Spieltermine im Kalender stehen, und wollte man die Saison planmäßig beenden, müsste zumindest der komplette Mai einbezogen werden. „Die Verträge mit unseren Spielern laufen bis zum Saisonende, und das ist normalerweise schon im April. Dauert es länger, zahlen wir auch länger, ohne deshalb auf zusätzliche Einnahmen hoffen zu können“, erläutert Michael Dahmen.

Er kalkuliert für diese Spielzeit für die Kangaroos GmbH mit einer zusätzlichen Belastung „im mittleren bis hohen fünfstelligen Bereich“. Schließlich sehen auch viele Sponsorenverträge Zusatzzahlungen in der Saisonverlängerung durch Play-offs respektive Play-downs vor. Die entfallen, wenn nicht gespielt wird. Als sei die aktuelle Situation nicht schon bedrohlich genug, vergrößern sich Dahmens Sorgen noch beim Gedanken an die Zukunft. Bis zum 15. April muss eigentlich die Lizenz für die kommende Saison beantragt werden. „Aber welcher Sponsor gibt mir in dieser unklaren Lage jetzt eine definitive Zusage?“ Der Manager spricht von einer existenzbedrohenden Situation und fragt sich, wer Hilfestellung leisten kann.

„Auch ein kleiner Pro-B-Verein wie die Kangaroos erfüllt eine gesellschaftliche Aufgabe. Unsere Profis gehen auch in die Schulen. Wir haben in dieser Saison rund 1200 Kinder betreut, und das darf man nicht einfach unter den Tisch fallen lassen.“

Wirtschaftliche Konsequenzen hat die Corona-Pandemie für die Kangaroos in erheblich größerem Maße als für Vereine in anderen Sportarten, in denen der Spielbetrieb derzeit ruht. Um die Kosten nicht ausufern zu lassen, hält es Michael Dahmen für die sinnvollste Lösung, die Saison jetzt zu beenden. „Ich könnte mir vorstellen, die Tabelle einzufrieren, es gäbe keine Auf- und Absteiger, und man würde in dieser Zusammensetzung in der nächsten Spielzeit wieder beginnen.“ Eine Alternative wäre es, nach dem Endstand in der Hauptrunde die Auf- und Absteiger festzulegen. Itzehoe würde in die Pro A aufrücken, Stahnsdorf und Düsseldorf müssten in die Regionalliga zurück.

Milos Stankovic fände eine dritte Variante diskutabel. „Den Abstieg könnte man aussetzen, aber wer ganz oben steht, hat es auch verdient, aufzusteigen. Man könnte doch die Ligen aufstocken.“ Die Tagung in Frankfurt dürfte somit Diskussionsstoff bieten, und nicht nur für Michael Dahmen ist klar, dass an diesem Montag eine Entscheidung getroffen werden muss.