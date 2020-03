O’Leary und Lautenschlager bleiben bei den Roosters

Foto: Michael May

Jason O’Leary gibt auch in der kommenden Saison die Richtung bei den Roosters vor.

Iserlohn. Jason O’Leary und Jim Midgley werden auch in der kommenden Saison die Iserlohn Roosters trainieren. Das teilte der Verein am Donnerstagmorgen mit. Außerdem dürfen sich die Fans über den Verbleib von Stürmer Julian Lautenschlager freuen. Keine Zukunft am Seilersee haben Daniel Weiß, Alex Petan, Chris Rumble, Alexej Dmitriev, Jamie MacQueen und Anthony Peters. Torwarttrainer Anders Palm kehrt aus persönlichen Gründen nach Schweden zurück. Bei Mike Halmo, Michael Clarke, Mike Hoeffel, Daine Todd und Alex Grenier steht eine Entscheidung noch aus.