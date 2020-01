O’Leary kritisiert fehlenden Einsatz

Vor dem Freitagsspiel durfte noch gerechnet werden. Die Roosters hatten zwölf Zähler Rückstand zu Platz zehn und zu den Grizzlys Wolfsburg, ein Wochenende mit voller Punktzahl hätte also das Rennen um die Play-off-Plätze etwas interessanter machen können. Doch das unglückliche und von Fehlentscheidungen der Schiedsrichter beeinflusste 2:3 änderte alles. Die Niedersachsen triumphierten und setzten am Sonntag mit dem 5:1 gegen München ein Ausrufzeichen. Iserlohn dagegen ließ ein ernüchterndes 1:5 in Düsseldorf folgen und sorgte damit für klare Verhältnisse. Bei 16 Punkten Distanz muss man über das Thema Play-offs nicht mehr reden. Für das Trio im Tabellenkeller - Schwenningen, Iserlohn, Krefeld - endet die Saison mit dem letzten Hauptrundenspieltag am 8. März.

Gegen Wolfsburg die frühe Entscheidung verpasst

Roosters-Trainer Jason O’Leary will das folgenschwere Finish gegen Wolfsburg nicht als Entschuldigung für den Auftritt in Düsseldorf gelten lassen. „Wir hatten alles im Griff und hätten das Spiel für uns entscheiden können. Dann wäre es egal gewesen, was die Schiedsrichter entscheiden.“ Der Kanadier wollte zwar nicht ausschließen, dass die Schlussminute vom Freitag auch zwei Tage später noch einige Spieler beschäftigte, aber an seiner Enttäuschung über die schwache Vorstellung in der Landeshauptstadt änderte das nichts. „Wir waren nicht fokussiert und nicht bereit, alles zu geben.“

Weil die Personaldecke durch den langfristigen Ausfall von Friedrich, Todd und Hoeffel nun einmal dünn sei, erwarte er, dass alle Spieler konsequent ihren Job machen. „Wir haben niemanden mehr in der Hinterhand. Man kann ein Spiel verlieren, aber ich verlange Kampfgeist und Bereitschaft von jedem Einzelnen.“ Und genau daran, so der Trainer, habe es in Düsseldorf gehapert. Einmal mehr nahm er seine erfahrenen Spieler ins Visier, bei denen er Führungsqualitäten vermisste. „Es liegt ja nicht an den Jungen, dass wir in solchen Spielen nicht bestehen.“

Im Laufe des Monats konnte man den Roosters trotz einzelner Niederlagen eine gute Entwicklung attestieren, in Düsseldorf lieferten sie das erste richtig schlechte Spiel ab. Weil man über Platz zehn nun nicht mehr reden muss, stellt sich die Frage nach der Zielsetzung für die Endphase der Saison. „Es sind noch 33 Punkte zu vergeben, und wir sollten möglichst viele holen“, sagt O’Leary und fordert die volle Konzentration auf jede der noch folgenden Aufgaben.

Mit Manager Christian Hommel ist er einer Meinung, dass es in diesen Wochen auch um Verträge für die kommende Saison geht. Und er ergänzt: „Die Spieler, die noch einen Vertrag haben, stehen ebenfalls im Fokus. Auch ihre Leistungen werden wir genau beobachten.“ Vorstellungen wie in Düsseldorf, so viel steht fest, will Jason O’Leary keinesfalls tolerieren, obwohl die Saison nun definitiv gelaufen ist.