O’Leary erwartet jetzt den nächsten Schritt

Intensive Reisetätigkeit prägt das vierte Adventswochenende bei den Iserlohn Roosters. Am Donnerstagmittag stiegen sie in den Bus gen Ingolstadt, am Sonntag geht es nach Wolfsburg. Man kann sich angenehmere Rahmenbedingungen vorstellen, um wieder in die Erfolgsspur einzubiegen und die Distanz zu Rang zehn zu verkürzen.

Trainer Jason O’Leary lässt jedoch keinen Zweifel aufkommen, was er von seiner Mannschaft erwartet. „Wir müssen den nächsten Schritt tun und uns weiter steigern. Und wir brauchen jetzt Punkte.“ Gegen Köln gefiel ihm die Leistung über 40 Minuten, aber einige grobe Fehler sorgten dann dafür, dass der Lohn ausblieb. „Wir schaffen es nicht immer, die Konstanz beizubehalten, aber wir müssen jetzt dran bleiben“, betont der Kanadier, der sich mit dem geänderten Defensivsystem auf dem richtigen Weg wähnt. „Es klappt langsam besser, das kommt jetzt“, strahlt er Zuversicht aus. Aber unabdingbar sind für ihn die absolute Konzentration und Leidenschaft. „Für uns ist jedes Spiel ein Kampf, und wir können nur etwas holen, wenn wir bereit sind, eine Topleistung zu bringen.“

Schnelles Wiedersehen mit Ex-Stürmer Brett Findlay

Um die geht es natürlich auch in Ingolstadt. Es ist der erste Auftritt in Bayern, nachdem man die Panther schon zweimal am Seilersee begrüßte - und zweimal verlor. Diesmal soll es besser laufen, und dass Ex-Roosters Brett Findlay nun im ERC-Trikot spielt, sieht O’Leary nicht als Problem an. „Ingolstadt kennt uns genau, und wir kennen Ingolstadt. Man muss sich nur umstellen, wenn der Trainer wechselt, wie jetzt gerade in Krefeld und Schwenningen.“ Er bezeichnet den aktuellen Tabellenfünften als ein Team mit einem qualitativ und quantitativ stark besetzten Kader. „Die machen alle einen sehr guten Job. Wir wissen, was auf uns zukommt.“

Ursprünglich war es ein Thema, aus Ingolstadt gleich nach Wolfsburg durchzustarten, wo am Sonntagnachmittag gespielt wird. Doch die Spieler bevorzugten die Zwischenstation Iserlohn und eine Übernachtung daheim. Daher wird am Samstagnachmittag am Seilersee trainiert, am Sonntagvormittag geht es dann Richtung Wolfsburg, wo in dieser Serie ja schon gepunktet wurde. Und die Grizzlys belegen jenen zehnten Platz, den die Roosters nicht aus den Augen verlieren wollen, Bei zehn Punkten Distanz dürfte ihnen somit ein richtungweisendes Wochenende bevorstehen.

Gegenüber dem Heimspiel gegen Köln hat sich die personelle Situation wieder etwas entspannt. Neben Marko Friedrich und Tim Fleischer steht nur der verletzte Chris Rumble als sicherer Ausfall fest. Der genesene Torhüter Anthony Peters kehrt in den Kader zurück, so dass Youngster Jonas Neffin an diesem Wochenende seinen Job beim Oberligisten Weiden wieder aufnehmen kann. Dass zudem einige Spieler angeschlagen sind, bereitet Jason O’Leary wenig Kopfzerbrechen. „Welcher Verein hat das in dieser Phase nicht?“