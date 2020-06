Neuer Anlauf für den Jubiläums-Besuch

Dröschede. 30 Jahre Städtepartnerschaft mit Nowotscherkassk: In dieser Woche wollten die Gäste kommen.

Der Sport, genauer gesagt der Fußball, sollte im Mittelpunkt stehen, um 30 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Iserlohn und Nowotscherkassk zu feiern. An diesem Donnerstag wäre die russische Delegation in der Waldstadt eingetroffen und hätte von Dröschede ausgehend ein buntes Programm erlebt. Doch die Corona-bedingte Absage erfolgte schon im März, so dass einige vorbereitende Arbeiten, die sich die gastgebenden Fußballer der Borussia noch vorgenommen hatten, entfallen konnten.

Eine Gruppe um den Vorsitzenden Uwe Ginsberg war zusammen mit Vertretern des Nowotscherkassk-Komitees im letzten Oktober in Russland, genoss die Gastfreundschaft, knüpfte viele Kontakte und schmiedete Pläne für den nächsten sportlichen Austausch. Nach Basketballern, Volleyballern und Eishockeyspielern sollten erstmals die Fußballer in Aktion treten, und im Nowo-Team gedachte auch Bürgermeister Juryi Rysenko mitzukicken. „Fünfzehn Personen hatten sich angesagt und sie wären auf ihre Kosten gekommen“, verweist Ilona Höche, Vorsitzende des Nowotscherkassk-Komitees, auf das Engagement von Borussia Dröschede.

Neben dem Empfang im Rathaus waren Besuche der Dechenhöhle, des Sauerlandparks und des Signal-Iduna-Parks in Dortmund geplant, dazu eine Kanutour auf der Ruhr und natürlich der fußballerische Vergleich: Ein Blitzturnier auf der Emst mit der russischen Auswahl, einer Vertretung der Borussia und einer Prominentenelf. Viel Zeit hätten die Gäste auch vor dem Fernseher im Vereinsheim verbracht, denn in diesen Tagen wäre reichlich Betrieb bei der Fußball-EM gewesen.

Für die Organisatoren ist klar, dass die Woche mit den russischen Gästen nachgeholt wird, idealerweise im Juni des nächsten Jahres. Die Finanzierung ist nach den Worten von Ilona Höche gesichert, denn für die Hälfte der kalkulierten knapp 8000 Euro wären die Sponsoren Stadtwerke, Sparkasse, Märkische Bank und Lobbe aufgekommen. „Und die stehen zu ihrer Zusage, ebenso wie unser Beitrag natürlich gesichert ist“, betont sie. Im zweiten Anlauf soll das Jubiläum gebührend gewürdigt werden, und das geplante und nun vertagte Programm hat gewiss auch 2021 seinen Reiz. Und selbst die EM-Übertragungen kann man in einem Jahr wohl wieder einplanen.