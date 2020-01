Iserlohn. Auch zweite Auflage des Handball-Camps der SG Iserlohn-Sümmern ist wieder ein voller Erfolg.

Moritz Frenzel trainiert mit dem Nachwuchs

Ein voller Erfolg war die zweite Auflage des Handball-Camps der SG Iserlohn-Sümmern am vergangenen Wochenende in der Nußberg-Sporthalle. Bereits vor Monaten begannen die Verantwortlichen mit den Planungen, etliche freiwillige Helferinnen und Helfer waren im Vorfeld und bei der Ausrichtung involviert. Sie sorgten letztlich für einen reibungslosen Ablauf und zufriedene Gesichter bei allen Beteiligten.

Mit über 30 Kindern aus der D- und C-Jugend des Vereins war auch das zweite Camp schnell ausgebucht. Mit der Suche nach dem eigenen T-Shirt als Aufwärmübung startete am Samstagmittag die Veranstaltung. Die orangenen Shirts waren in der Halle verstreut. Im Anschluss wurden noch weitere Spiele absolviert, ehe die jungen Teilnehmer in zwei Gruppen aufgeteilt wurden. Als Gast absolvierte der Ex-Hemeraner Moritz Frenzel, der für den Drittligisten SG Schalksmühle-Halver Dragons spielt, abwechselnd mit den Kindern Übungen zum Thema Wurftraining, Sprungkraft für die größeren sowie Lauf- und Wurfeinheiten für die kleinen Kinder. Auf der anderen Seite kümmerte sich Jugendtrainer Jörg Dorstmann jeweils um die anderen Kinder und machte mit ihnen Koordinations- und Reaktionsübungen.

Am Sonntagmorgen hieß es früh aufstehen, denn um 10 Uhr starte der zweite Tag mit einem großen Stationenlauf. Hierbei standen unterschiedliche Übungen. Anschließend brachte Jonathan Schittko, Trainer der männlichen DII-Jugend, die Aktiven mit Tabata-Übungen (Intervalltraining) an ihre Grenzen, ehe endlich Handball gespielt wurde. Durch ein Überschlagsspiel, in dem die Mannschaften nach jedem Angriff eine Pause machten und eine neue Abwehr auf das Spielfeld kam, blieben alle Teilnehmer in Bewegung. Das Handball-Camp endete schließlich mit einem Spiel Kinder gegen Betreuer. Am Ende hatten alle wieder viel Spaß, eine Wiederholung im kommenden Jahr ist nach dem erneut großen Erfolg geplant..