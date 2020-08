„Matze“ Kohl hilft beim HTV aus

Hemer. Comeback des Routiniers, denn auch der neue Keeper kommt später. Trainer Alvarez ist dennoch zufrieden.

Ein großer Unterschied zur letztjährigen Vorbereitung wird schon jetzt deutlich: Beim HTV Hemer herrscht im Training wieder Betrieb, seit Beginn der Vorbereitung im Mannschaftskreis vor zehn Tagen sind immer 16 Akteure im Grohe-Forum im Einsatz. Das freut natürlich den neuen Trainer des Handball-Oberligisten, Pedro Alvarez. „Ich bin bisher sehr zufrieden. Alle haben im Sommer viel gearbeitet und eine gute konditionelle Grundlage. Und alle ziehen mit.“

In den ersten Einheiten wurde am Angriffskonzept gearbeitet, jetzt steht die Abwehr mehr im Fokus. Stets mit dabei sind die jungen Spieler aus den eigenen Reihen, von denen Alvarez höchst angetan ist. „Da sind sehr interessante Jungs, die mit Sicherheit ihre Chance bekommen werden.“ Zu dem bereits in der letzten Saison mitwirkenden Trio A. Wizy, Lübbering und Sahlmann haben sich auch Spiekermann, Luzyna und Blunk gesellt. Sie werden in den nächsten Wochen Gelegenheit haben, sich in den Vordergrund zu spielen, denn weitere externe Neuzugänge lassen noch auf sich warten.

„Es kann sein, dass unsere beiden Brasilianer erst im Januar kommen“, sagt der sportliche Leiter Jan Thiele. Die beiden Linkshänder sind natürlich als Verstärkung eingeplant, aber an Ersatz ist derzeit nicht gedacht. Zumal sich auch ein Comeback von Karol Zechmeister nach dem Kreuzbandriss zerschlagen hat, denn der will sich einem anderen Vereinanschließen.

„Normalerweise starten wir mit diesem Aufgebot in die Saison“, ergänzt Thiele. Allerdings wird der neue Torhüter Nummer eins, ein Serbe, erst Mitte September erwartet. Bis dahin wird ein alter Bekannter zwischen den Pfosten stehen: Matthias Kohl, langjähriger HTV-Keeper und zuletzt in Menden aktiv.

Er will aushelfen, so lange es erforderlich ist. „Ich fühle mich gut, aber dass ich jetzt eine ganze Saison dabei bleibe, kann man getrost ausschließen“, versichert der Routinier, der sich in den nächsten Wochen den Job im Tor mit Youngster Alexander Wizy teilt.

Aus Menden ist mit Rechtsaußen Tim Ostermann aus der Zweitvertretung der Wölfe ein weiterer Spieler nach Hemer gewechselt, und nimmt man die (derzeit noch nicht spielberechtigten) Portugiesen Valter Soares und André Lima hinzu, dann wird deutlich, dass sich das Gesicht des HTV spürbar ändert.

Gute Ansätze im ersten Testspiel gegen Wickede

Aber das muss kein Nachteil sein, und wer die Hemeraner am Mittwochabend im ersten Test gegen den Landesligisten TV Wickede verfolgte, sah etliche gute Ansätze. Das Endergebnis (34:20, bei Halbzeit 18:8) interessierte den Trainer nur am Rande. „Wir haben in der Abwehr gut gestanden und viele gute Gegenstöße gezeigt. Die Organisation im Angriff muss aber noch besser werden“, lautete sein Kommentar. Ein Extralob gab es für die jungen Spieler und für den „Teamcharakter. „Der muss in der Meisterschaft unsere Stärke werden, und ich glaube, dass wir das hinbekommen“, sagt Alvarez.

In den nächsten Wochen soll ein Spielkonzept entwickelt werden, das sich dann im September unter Wettkampfbedingungen bewähren muss. Insgesamt sind dazu noch acht Spiele im Programm, das nächste bereits an diesem Freitag beim HC Gelpe/Strombach aus der Oberliga Mittelrhein. „An den Schwerpunkten ändert sich nichts. Abwehrarbeit und Tempogegenstöße werden im Mittelpunkt stehen“, blickt Alvarez voraus.