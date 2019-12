Kernproblem Reboundschwäche

Die Hinrunde in der 2. Basketball-Bundesliga ProB Nord ist abgeschlossen, und die Iserlohn Kangaroos befinden sich in ungewohnten Regionen. Als Zehnter rangiert das Team von Trainer Milos Stankovic aktuell im Tabellenkeller, nur einen Sieg vor den gemeinsamen Schlusslichtern aus Stahnsdorf und Oldenburg.

Mit dem Sieg im ersten von zwei Vergleichen binnen einer Woche gegen die Niedersachsen konnten die Waldstädter nicht nur den Sturz ans Tabellenende verhindern, sondern auch die schlechteste Halbserie seit dem Wiederaufstieg 2014. Gemeinsam mit der Rückrunde 2018/19, in der auch nur vier Siege gelangen, wurde der noch nicht so alte Negativrekord allerdings eingestellt.

Konnte man die Talfahrt in der letzten Serie noch dem Trainerwechsel Ende 2018 von Dragan Torbica zu Milos Stankovic und der Eingewöhnungsphase des neuen Übungsleiters mit der Mannschaft zurechnen, ist diese Schonfrist nun vorbei. Zusammen mit Manager Michael Dahmen hat Stankovic das Team zusammengestellt und die komplette Saisonvorbereitung mit der Mannschaft geplant und durchgezogen.

Kapitän Joshua Dahmen ist der beste Rebounder

Ein Schwerpunkt war dabei die Defensive, die viel Zeit in den Trainingseinheiten verschlang. Ginge es nur um die Zahl der kassierten Punkte, die die Kangaroos mit 850 (Schnitt 77,3 pro Spiel) als sechstbeste Defensive ausweist, wäre das in Ordnung. Das Hauptproblem scheint aber die Reboundschwäche zu sein. Mit nur 354 abgegriffenen Bällen sind die Kangaroos am Brett das schwächste Team der Liga. Und dass dies kein Problem fehlender Körpergröße ist verdeutlicht die Tatsache, dass Kapitän Joshua Dahmen mit 65 Erfolgen bester Rebounder der Mannschaft ist.

Bestes Team der Liga sind die Iserlohner bei der Freiwurfquote. In der Vergangenheit häufig eine Schwäche, fallen nun 82 Prozent aller Würfe durch die Reuse. Allerdings wurden den Waldstädtern nur 200 Freiwürfe (164 Treffer) zugesprochen, so wenig wie keinem anderen Team. Da man auf der anderen Seite mit 268 die meisten Fouls „angehängt“ bekommt, gehen die Gegner deutlich häufiger an die Freiwurflinie und können ihre schwächeren Quoten so locker kompensieren.

Deutlich schlechter treffen die Kangaroos aus dem Feld. 50 Prozent sind es aus dem Zweier-Bereich. Nur Bernau und Münster weisen schwächere Werte auf. 31,7 Prozent Trefferquote sind es bei den Dreiern. Mit 290 Versuchen (92 Treffer) nehmen die Kangaroos die zweitmeisten Distanzwürfe aller Teams der Liga. Schlechtere Quoten weisen aber nur Schwelm, Münster, Dresden oder Wedel auf. Zusammen sind damit gerade einmal 42,3 Prozent aller Würfe drin. Schlechter treffen nur Münster und Wedel. Unter dem Strich ergeben diese Werte die zweitschwächste Offensive der Liga mit 838 erzielten Punkten (Schnitt 76,2).

Wenig Ballverluste, aber auch wenig Ballgewinne

Darüber hinaus verbuchen die Kangaroos mit 222 die meisten Assists aller ProB-Nord-Klubs. Ebenso unterlaufen ihnen die wenigsten Ballverluste. Diese Baustelle war in der Vergangenheit definitiv größer. Dafür hat die Mannschaft an ihrer einstigen Stärke, den Ballgewinnen eingebüßt. Nach den Düsseldorfern (58) gelingen den Iserlohnern mit 65 die wenigsten Steals.

Die bislang gezeigten Leistungen haben sich auch im offiziellen Zuschauerschnitt der Waldstädter niedergeschlagen. Rund 710 Zuschauer verfolgten die bislang sechs Partien im Schnitt. In der Serie 2018/19 waren es in elf Spielen durchschnittlich knapp 880 Fans pro Partie. Zuschauerkrösus der Nordstaffel bleibt Münster (2500) vor Dresden (1350) und Schwelm (1100).

Bester Korbjäger der Liga ist Düsseldorfs Spielmacher Brady Rose, der bislang 232 Punkte erzielt hat (Schnitt 21,1), gefolgt von Stahndorfs Mubarak Salami (218) und Chris Hooper aus Itzehoe (208). Auf Rang neun der Korbjägerliste folgt als bester Iserlohner Elijah Allen mit 167 Punkten in elf Partien (Schnitt 15,2). Als weitere Kangaroos folgen auf den Rängen 25 Jozo Brkic (132) sowie 33 und 34 mit je 109 Zählern Joshua Dahmen und Chris Frazier.