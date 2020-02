Nach der Niederlage gegen Münster wird es für die Iserlohner immer schwieriger, genauso wie für den HTV. Die Analyse.

Kangaroos stecken weiter im Tabellenkeller

Die Iserlohn Roosters mussten am Wochenende zweimal in die Overtime, zumindest einmal konnten sie punkten. Bei den Kangaroos läuft es einfach nicht rund, gegen Münster gab es die nächste Niederlage. Die ERGI-Teams kamen im Pokal beide locker weiter und in der Halle gab es hochklassigen Nachwuchs-Fußball zu sehen.