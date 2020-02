Jubel im goldenen Konfetti-Regen

Der 9. Jüberg-Cup ist mit dem Finalsieg des VfL Bochum Geschichte, doch unmittelbar nach dem Schlusspfiff schweifte der Blick von Turnier-Organisator Stefan Zajonz bereits in die Zukunft, wenn nächstes Jahr im Grohe-Forum die Jubiläums-Auflage steigen wird. „Das soll die Krönung werden, aber meine Gedanken will ich noch nicht veröffentlichen“, erklärte Zajonz vielsagend und ließ sich dann doch sein, wie er es nennt, „Träumchen“ entlocken. „Natürlich will man zu so einem Höhepunkt noch bessere Mannschaften holen. Ein Team aus England, das wär es.“

Träume ist erlaubt, aber zunächst galt es, das vergangene Wochenende aufzuarbeiten. Und das war aus Sicht des Turnier-Organisators sowie den Verantwortlichen des SC Tornado Westig und den etlichen Helfern wieder „super“. Schon bei der Verabschiedungen gab es von allen Seiten erneut extrem positive Feedbacks „Das freut einen, wenn die Mannschaften uns loben und alle gerne wiederkommen wollen.“ Auch in diesem Jahr prägte teilweise ein hohes Niveau die Spiele der kleinen Nachwuchskicker, was Paul Wartmann nur bestätigen konnte. Der Nachwuchstrainer des VfL Bochum ging mit seinem Team am Ende als verdienter Sieger hervor. „Unverhofft kommt oft“, zeigte sich Wartmann selbst ein wenig überrascht über den klaren 3:0-Sieg im Finale gegen Duisburg: „Der war am Ende sicherlich verdient, aber nach einer überzeugenden Vorrunde lief es in der Zwischenrunde zunächst nicht so gut für uns.“

Tränen bei Darmstadt nacheinem vergebenem Penalty

In der Vorrunde dominierten die Bochumer klar die Gruppe A, setzte sich ohne Niederlage durch und hatten nur leichte Startschwierigkeiten beim 2:2 im ersten Spiel gegen KF Lushta. Das Team aus dem Kosovo erreichte ebenfalls souverän die nächste Runde, zog aber den Unmut der Zuschauer auf sich, weil zwei Alt-Jahrgänge (2009) mitwirkten. „Sie haben uns gefragt, ob sie die Spieler mitbringen dürfen, weil dieses Turnier und die Reise nach Deutschland für alle etwas Besonderes sei. Wir haben zugestimmt, allerdings mit der Auflage, dass immer nur ein Akteur von den beiden aktiv auf dem Feld stehen durfte“, erklärte Zajonz und zeigte wenig Verständnis für den unüberhörbaren Groll auf den Zuschauerrängen. Allerdings war einer dieser Akteure extrem gut und schoss die Mannschaft letztlich fast im Alleingang ins Viertelfinale.

Den Ton in den vier Gruppen der Zwischenrunde gaben Hannover 96, Borussia Dortmund, FC Schalke 04 und Lustha an, während Bochum lediglich als Tabellenzweiter ins Viertelfinale einzog. Hier gab es die ersten Überraschungen, denn Titelverteidiger Hannover schied als Turnierverteidiger gegen Duisburg nach einem 1:1-Remis im anschließenden Penaltyschießen aus. Der FC Schalke wäre auch fast gescheitert, denn nach einer 2:0-Führung erzwang Darmstadt ebenfalls ein Penaltyschießen. Hier gab es die ersten Tränen, als ein Darmstädter am Torwart gescheitert war und anschließend der Schiedsrichter einen vergebenen Penalty der Schalker wiederholen ließ, weil der Keeper der Lilien außerhalb des Halbkreises den Schuss abgewehrt haben soll. Eine Fehlentscheidung, was ein Video eines Zuschauers belegte. „Demnächst müssen wir hier wohl auch den Videobeweis einführen“, meinte Zajonz schmunzelnd.

Der VfL Wolfsburg stoppte schließlich die Siegesserie der Kosovaren, während Bochum im Revierderby gegen Borussia Dortmund nach klarer Überlegenheit verdient das Halbfinalticket löste. Hier bezwangen die Bochumer die Wolfsburger, während die Duisburger mit einer starken Leistung die Endspielträume der Schalker platzen ließen.

Im Spiel um Platz drei durften dann wieder die Blau-Weißen jubeln, im Finale die Bochumer, die sich letztlich unerwartet souverän gegen die Zebras durchsetzten. „Wir gehen immer hohes Risiko, wollen viele Chancen kreieren und viele Tore schießen. Das ist unsere Philosophie“, freute sich VfL-Coach Wartmann über die gelungene Umsetzung und den von einer kleinen Anhängerschar lautstark gefeierten Finalsieg. Derweil stemmten die kleinen Kicker im goldenen Konfetti-Regen freudestrahlend den wuchtigen Jüberg-Cup in die Höhe.