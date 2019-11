Jenike verhindert eine schlimmere Abfuhr

Das war entschieden zu wenig. Zwei Tage nach der Heimpleite gegen Ingolstadt hatten die Roosters beim Besuch in der Hauptstadt absolut nichts zu bestellen, und sie konnten sich am Ende bei ihrem Keeper Andreas Jenike bedanken, dass die Abfuhr nicht weitaus drastischer ausfiel. 61 Schüsse gaben die Eisbären auf das Tor der Gäste ab, die ihrerseits nur 18 Mal den Ex-Kollegen Sebastian Dahm ins Visier nahmen. Diese Zahlen belegen, wie einseitig diese Partie phasenweise verlief.





Eisbären Berlin - Iserlohn Roosters 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Trainer Jason O’Leary musste unfreiwillig mächtig rotieren, denn die nach dem Freitagsspiel angeschlagenen Brett Findlay und Alex Petan konnten nicht mitwirken. So blieb nur die Youngster-Angriffsreihe unverändert. Ob es in Bestbesetzung aber grundlegend anders gelaufen wäre, ist zweifelhaft. Zu überlegen waren die Hausherren, die eigentlich nur in den ersten zehn Minuten echte Probleme mit den Sauerländern hatten.

Nach der Führung dominierendie Eisbären unangefochten

Denn die verteidigten umsichtig, stellten die Laufwege konsequent zu und kamen selbst zu gefährlichen Vorstößen. Als jedoch Eisbären-Topscorer Pföderl nach 13 Minuten etwas zuviel Platz hatte und sofort abzog, war mit dem Führungstreffer die Richtung vorgegeben. Und das 2:0 ließ nicht lange auf sich warten, es kam aber unglücklich für die Roosters zustande. Denn Verteidiger Orendorz rutschte in seinen Keeper Jenike, der somit gegen Olver keine Abwehrchance hatte. Der Videobeweis verschaffte Klarheit, dass alles mit rechten Dingen zuging.

Mit der Führung im Rücken dominierten die Hausherren allerdings erst im zweiten Drittel ganz eindeutig, und als Jenike nach einer Abwehraktion nicht schnell genug die Hand auf die Scheibe bekam, sorgte Aubry für das 3:0 (24.). Während Sebastian Dahm auf der Gegenseite zunehmende Langeweile beklagte (und später sein erstes Spiel ohne Gegentreffer im Eisbären-Trikot feiern durfte), hatte Andreas Jenike Stress. Was er an Schüssen auf sein Tor bekam, reicht auch schon einmal für zwei Spiele.

Die Gäste waren mit Abwehrarbeit voll ausgelastet und kamen nur zu sporadischen Entlastungsangriffen. Das 4:0 schien wahrscheinlicher als das 3:1, auch wenn es punktuell Möglichkeiten gab - wie für Sutter und Grenier (32.), Buschmann (38.) oder wenig später Lautenschlager. Aber der Mannschaft unterliefen zu viele Fehler im Aufbau, währen es die Berliner immer wieder schafften, sich im Verteidigungsdrittel der Iserlohner festzusetzen.

In der zweiten Pause blieb die Frage, ob die Gäste noch einen Weg finden würden, um in dieses Spiel zurück zu kommen. Mösers Aktion kurz nach Wiederbeginn ließ zumindest hoffen, weil aber zwei Powerplays in direkter Folge ohne Effekt verstrichen, sanken die Aktien allmählich in den Keller. Wieder vollzählig übernahmen die Eisbären das Kommando, und Andreas Jenike rückte in den Blickpunkt. Der beste Iserlohner musste nach dem Spiel gegenüber „Magenta Sport“ einräumen, dass nach dem ersten Drittel von Iserlohn nur wenig zu sehen war. „Berlin hat defensiv aber auch gut gearbeitet.“

Das konnte er von seinen Vorderleuten nicht immer behaupten, die noch etliche gute Abschlüsse zuließen. Geschlagen geben musste sich der Keeper jedoch nur im finalen Powerplay der Eisbären. Sheppards präziser Schlag aus der Luft wurde allerdings erst nach Videostudium als reguläres Tor eingestuft.

Kurz danach war Schluss, und einer der Verlierer ging auf die Ehrenrunde: Verteidiger Jens Baxmann, der 860 DEL-Spiele für Berlin bestritten hat, wurde von den Fans bereits während des Spiels gefeiert und anschließend mit viel Applaus in die Kabine begleitet. Aber sein Comeback an alter Wirkungsstätte hatte der Routinier sich garantiert anders vorgestellt.