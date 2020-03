Lange haben sich die Iserlohn Roosters mit der Beantwortung offener Personalfragen Zeit gelassen, doch nun sind einige wichtige Entscheidungen bekanntgegeben worden. Klarheit herrscht auf der Trainerbank – die Arbeit mit Cheftrainer Jason O’Leary und seinem Assistenten Jim Midgley wird fortgesetzt.

Das zunächst um ein weiteres Jahr verlängerte Engagement basiert bislang noch auf einer mündlichen Vereinbarung. „Aber auch die ist bindend“, sagte Pressesprecher Felix Dötsch. Einige Details sind laut der am Donnerstagmorgen veröffentlichten Meldung noch zu klären, daher fehlen auch noch die Unterschriften unter den neuen Arbeitspapieren. Die beiden Kanadier nahmen vor einem Jahr gemeinsam mit Torwarttrainer Anders Palm ihre Arbeit am Seilersee auf, doch der Mann, der Anthony Peters und Andreas Jenike zu Top-Goalies weiterentwickelte, scheidet aus. Er kehrt aus privaten Gründen nach Schweden zurück, jedoch nicht ohne warme Worte von Manager Christian Hommel: „Wir danken Anders für seine hervorragende Arbeit, die er in den letzten Monaten für uns gemacht hat und wünschen ihm und seiner Familie alles erdenklich Gute.“ Für den Posten des Torwarttrainers gilt: Unklar ist nicht ob er neu besetzt wird, sondern von wem.

Unterschrieben hat dagegen Julian Lautenschlager, obwohl er auch andere Optionen hatte, wie Hommel verriet. „Er weiß was er an uns hat, und wir wissen was wir an ihm haben.“ Das bestätigte der Spieler des Monats Januar durch seine eigene Stellungnahme in der Mitteilung des Vereins. „Ich bin sehr froh, dass wir uns darauf einigen konnten. Ich fühle mich in Iserlohn auf und neben dem Eis sehr wohl, die Kommunikation untereinander ist optimal. Unsere Fans hatten einen großen Anteil an meiner Entscheidung, sie haben in meinen ersten beiden Jahren hier gezeigt, dass sie immer hinter uns stehen.“

Daneben gibt es Wackelkandidaten. Dazu gehören Top-Scorer Mike Halmo (31 Punkte) und Michael Clarke, der sich auf den letzten Metern der Saison zum Top-Torschützen geschossen hat (13 Treffer). Mit beiden ist Hommel weiterhin in Gesprächen, beide Stürmer prüfen laut Verein derzeit aber auch andere Optionen. „Beide waren in der abgelaufenen Saison absolut positive Erscheinungen. Wir befinden uns in guten Gesprächen und werden zeitnah Ergebnisse präsentieren können“, betont Hommel. Diese Aussage lässt wenig Zweifel daran, dass er beide Leistungsträger gerne weiter am Seilersee sehen würde.

Unklarheit bei Hoeffel, Todd und Behrens

Derzeit nicht zu beurteilen ist die Lage von Mike Hoeffel. Der Stürmer laboriert an einer Unterkörperverletzung und verpasste deshalb einen Großteil der zweiten Saisonhälfte. Selbst eine Prognose erscheint unseriös. „Wir dürfen nicht vergessen, dass das auch für den Spieler keine einfache Situation ist“, merkt Hommel an. Ähnlich sieht es bei Daine Todd aus, der ebenfalls an einer schweren Unterkörperverletzung laboriert, weswegen die sportliche Zukunft des Verteidigers ebenfalls unklar ist. „Auch seine Situation werden wir genau im Auge behalten“, berichtet Hommel: „Wir wissen, dass er ein starker Powerplay-Verteidiger ist. Aber wenn er wieder nur für 15 Spiele zur Verfügung stehen sollte, dann reicht das nicht.“ Zu den Wackelkandidaten gehört auch noch der 21-jährige René Behrens.

Bei Daniel Weiß, Alex Petan, Chris Rumble, Anthony Peters, Alexej Dmitriev und Jamie MacQueen handelt es sich um Spieler, die kein neues Vertragsangebot erhalten haben, wobei im Fall MacQueen das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Hommel: „Die Tür ist nicht zu. Aber er besitzt ja noch einen Vertrag in Schwenningen. Wir befinden uns allerdings in einer Situation,von der wir nicht wissen, in welche Richtung sie sich verändert.“

Dass auch Anthony Peters zu den Spielern gehört, die nun ohne neues Arbeitspapier dastehen, wäre nach dem ersten Drittel der vergangenen Saison kaum vorstellbar gewesen. Denn der 29-Jährige überzeugte. Dann schlug Andreas Jenikes Stunde und Peters verfolgte fortan die meisten Partien von der Bank. „Ohne Jenike hätten wir Peters behalten“, sagt Hommel eindeutig. Er erklärte aber auch, dass man nun eine weitere Importkarte in der Hand halte. „Die wollen wir dort einsetzen, wo wir zuletzt schwach waren.“ Auf der Einkaufsliste steht also ein Torjäger, der nicht zwingend einen deutschen Pass besitzen muss.

Austin Madaisky ist eher kein Kandidat mehr

Dann gibt es noch einen Spieler, den die Roosters im vergangenen Mai als Verstärkung vermeldeten, der aber dann doch nicht kam: Austin Madaisky. Der Verteidiger bat wenige Wochen später darum, aus persönlichen Gründen zu seiner Familie nach Nordamerika zu ziehen. Diesem Wunsch wurde entsprochen. Sein Vertrag wurde ausgesetzt – nicht aufgelöst – und für ihn kehrte Bobby Raymond nach Iserlohn zurück. Die Wahrscheinlichkeit, dass der inzwischen 28-Jährige doch noch in die Waldstadt wechselt, ist aber gering. Hommel steht mit ihm im Austausch, daher weiß er, dass sich Madaisky weiterhin in der Heimat aufhält und für die Firma seines Vaters arbeitet.