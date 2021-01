Iserlohn Titans planen eine neue Trainingsfläche

Iserlohn Während der Sportbetrieb ruht, arbeitet der Verein daran, seine Trainingsbedingungen zu verbessern und hofft auf Spendengelder

Das Jahr 2020 verstrich für die Iserlohn Titans ohne Meisterschaftseinsätze, und das American-Football-Team vom Hemberg war froh, sich zumindest im Rahmen des Freundschaftsspiels für einen guten Zweck im Oktober der Öffentlichkeit präsentieren zu können. Beim Blick auf die Zukunft ist die Ungewissheit groß. „Im Moment weiß niemand, ob es eine echte Saison geben kann“, berichtet Abteilungsleiterin Tanja Wiesenhöfer.

Normalerweise würde Ende April/Anfang Mai der Punktekampf beginnen, aber gerade beim Football ist ein mehrwöchiges, intensives Mannschaftstraining vor dem Start unerlässlich. Und wann das wieder erlaubt sein wird, steht in den Sternen. Im Februar soll es die nächsten Wasserstandsmeldungen vom Verband geben.

Vorläufig ist also auch bei den Titans virtuelles Training angesagt, und dazu hat Chefcoach Mike Brown positionsabhängige Trainingspläne an seine Teammitglieder verschickt. Für die Jugendlichen wurde zudem ein Minecraft-Server angeschafft, der Online-Spiele möglich macht. So wird etwa virtuell Iserlohns „geilstes Stadion“ gebaut, in dem dann die Spielzüge geübt werden können.

Stadion ist auch ein Stichwort für ein anderes Projekt. Denn die Titans wollen sich möglichst schnell eine zusätzliche Trainingsstätte herrichten, und zwar auf der Rasenfläche hinter dem Beachvolleyballfeld am Hemberg-Nordhang. Diese hatten ursprünglich die Fußballer des FC Iserlohn und die Hockeyabteilung des TuS für eine neue Kunstrasenfläche im Auge, doch wegen der Deponie im Untergrund scheidet dieser Belag aus. So kam Football ins Spiel, und die Titans erhielten die Genehmigung von der Verwaltung, hier eine neue Rasenfläche zu gestalten. Die bisherige ist wegen schlechter Dränage nicht immer nutzbar, und es liegen dort zahlreiche Steine.

Der Verein will dort nun für eine zehn Zentimeter dicke Mutterbodenschicht sorgen und neu einsäen, um die Bedingungen zu verbessern. Auch ein Footballtor soll hier später aufgestellt werden. „Wir müssen für den Boden, den Transport und das Saatgut zwischen 2000 und 3000 Euro aufbringen“, rechnet Tanja Wiesenhöfer vor. Dazu wurde der „100-Yards-Club“ ins Leben gerufen, um mit dem Verkauf von Yards Spenden zu sammeln. Die Stadt will sich um das Planieren der Fläche kümmern, ansonsten ist Eigenleistung der Vereins gefordert. Aber wann gemeinsames Arbeiten wieder möglich ist, vermag derzeit natürlich niemand zu sagen.