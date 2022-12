Iserlohn Roosters gewinnen torreiches Derby gegen die DEG

Iserlohn. Die Iserlohn Roosters sind zurück auf der Siegerstraße: Nach drei Niederlagen in Folge gewinnen sie das Derby gegen die Düsseldorfer EG mit 7:4.

In einer ausverkauften Eissporthalle erwischten die Iserlohn Roosters im NRW-Derby einen Auftakt nach Maß. Eugen Alanov lenkte nach nur 41 Sekunden einen Schuss von Colin Ugbekile zum 1:0 ab. Die Hausherren legten von Beginn an ein hohes Tempo vor und bereitete der Düsseldorfer EG einige Probleme in der Defensive. 99 Sekunden später hatte Sven Ziegler die Scheibe ins leere Tor befördert. Der Treffer zählte aber nicht, da Lean Begrmann zuvor mit der Kelle DEG-Goalie Hane am Hals getroffen hatte. Keine Frage, dem Team von Greg Poss war deutlich anzumerken, die letzten drei Niederlagen wieder vergessen zu machen.

Dennoch lief nicht alles rund. Mit schlechten Pässen und technischen Fehlern nahmen sie sich ein ums andere Mal den Schwung in der Offensive. Dazu leistete sich Andreas Jenike, der nach zwei Spielen wieder von Beginn an zwischen den Pfosten stand, ein unnötiges Beinstellen. Die DEG fand nach und nach besser in die Partie und setzte sich phasenweise in der Roosters-Zone fest. Allerdings ohne richtig gefährlich zu werden.

Iserlohn hielt die DEG vom eigenen Tor fern und nutzte einen schnellen Konter über Sena Acolatse zum 2:0. „Colin (Ugbekile, Anm.d.Red.) machte einen guten Pass, so dass ich die Scheibe nur noch reinschießen brauchte“, erzählte der in der Kritik stehende Verteidiger die Geschichte zum zweiten Treffer.

Roosters ließen DEG zurück ins Spiel kommen

Mit dem 3:0 durch Casey Bailey starteten die Sauerländer in den Mittelabschnitt und schienen so auf dem sicheren Weg zum Derbysieg zu sein. Allerdings sorgten die altbekannten Zuordnungsprobleme in der Defensive dafür, dass die DEG zurück ins Spiel kam. Nur eine Minute später leistete sich Bailey einen Scheibenverlust, Ehl lenkte die Scheibe zum 3:1 ab.

Sollte die Partie wie in der Vergangenheit nun wieder kippen? Émile Poirier zeigte, dass dies nicht der Fall sein sollte. Nach Pass von Chris Brown ließ der Neuzugang DEG-Verteidiger Järvinen aussteigen und sorgte mit seinem ersten Saisontreffer wieder für den Drei-Tore-Abstand. Dennoch bleiben die defensiven Unzulänglichkeiten. Beim wegen Torraumabseits nicht gegebenen Tor durch Gogulla hatte zuvor Brown einen Zweikampf verloren. Und auch die von Greg Poss deutlich angemahnte Disziplin ließ zu Wünschen übrig. Lean Bergmann leistete sich einen überflüssigen Stockschlag, Zum Glück blieb die DEG im Powerplay harmlos.

Dennoch durfte man sie nicht abschreiben. Als erneut die Roosters-Defensive zuweit vom Gegner stand, brachte Gogulla die Gäste auf 2:4 heran. Kurz darauf vergab Barta die Großchance vor der Pause, die Gäste auf einen Treffer heranzubringen.

Bailey beseitigt letzte Zweifel am Derbysieg

Düsseldorf spürte, dass für sie noch alles drin war, blieb aber in ihren Chancen zu harmlos. Stattdessen sorgten Sven Ziegler und Eric Cornel per Doppelschlag für einen Vier-Tore-Abstand. Trotzdem war der Erfolg nach drei Niederlagen noch nicht in trockenen Tüchern. Denn die Roosters schwächten sich erneut durch dumme Strafen von Acolatse und Brown. Im Powerplay verkürzte die DEG durch Eder und Harper auf 4:6. Zu mehr sollte es bei der DEG aber nicht mehr reichen. Letzte Zweifel am Derbysieg beseitigte Caisey Bailey drei Minuten vor Schluss.

Tore: 1:0 (0:41) Alanov, 2:0 (16:54) Acolatse, 3:0 (21:03) Bailey, 3:1 (22:02) Ehl, 4:1 (25:33) Poirier, 4:2 (34:56) Gogulla, 5:2 (44:02) Ziegler, 6:2 (45:10) Cornel, 6:3 (48:14) Eder (5-3), 6:4 (50:03) Harper (5-4), 7:4 (56:55) Bailey

