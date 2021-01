Iserlohn Roosters mit Rückenwind ins Westderby

Iserlohn Gegen die Düsseldorfer EG gibt Keeper Janick Schwendener sein Saisondebüt für die Sauerländer, die ihr Leistungshoch fortsetzen wollen

Iserlohn. Er mag es ja nicht sonderlich, einzelne Spieler herauszuheben, aber in diesem Falle musste er eine Ausnahme machen. „Sie waren schon stark“, lobte Roosters-Trainer Jason O‘Leary die Angriffsformation mit Joe Whitney, Casey Bailey und Alex Grenier, die die Berliner Eisbären am Dienstag beim 5:2-Erfolg praktisch im Alleingang zur Strecke brachte.

Doch genau das wollte der Coach so nicht stehen lassen. „Es war eine wirklich gute Leistung der kompletten Mannschaft, auch die anderen Reihen haben einen guten Job gemacht.“ Er dachte dabei nicht zuletzt an die jungen Spieler und auch an jene, die wie Samanski oder Proske nur wenig Eiszeit bekamen. O’Leary hatte also allen Grund, zufrieden zu sein, und er war es auch. „Aber wir können noch besser spielen“, betonte der Trainer. Damit meinte er eine noch konsequentere Defensivarbeit und einen durchdachteren Spielaufbau. „Wir spielen noch ziemlich viele Hoffnungspässe, das sollten wir abstellen.“ Aber es sind eben auch erst vier Punktspiele bestritten, und damit ist zwangsläufig noch Luft nach oben.

Auch die Strafzeiten, zumal die unnötigen, etwa durch einen Wechselfehler kassierten, bleiben ein Thema. Hier soll Besserung im Westderby gegen die Düsseldorfer EG an diesem Donnerstag sichtbar werden. Die Rheinländer haben aus ihren bisher vier Spielen sechs Punkte geholt und auswärts noch nicht verloren. Die jüngste Heimniederlage in der Verlängerung gegen Wolfsburg wird intern als Rückschritt angesehen, und Kapitän Alex Barta betonte, dass man sich ein besseres Abschneiden in der Anfangsphase der Saison erhofft hatte. Aber an Auftritte am Seilersee hat die DEG gute Erinnerungen, fünf der letzten sieben Spiele wurden hier gewonnen. Und in der letzten Saison holten die Roosters aus den vier Partien nur einen Punkt.

„Das ist eine gute Mannschaft, die diszipliniert spielt und sich gut ergänzt hat“, meint Jason O‘Leary und verweist nicht zuletzt auf den aus Nürnberg zurückgekehrten Daniel Fischbuch, mit sieben Punkten aktueller Topscorer des Teams. Den Angriff prägt zudem die deutsche Paradereihe mit Kammerer, Barta und Flaake, während es in der Defensive eher schon einmal hakte. In vier Spielen gab es 16 Gegentreffer. „Wir müssen sehr konsequent agieren und sicher an der Scheibe sein“, fordert der Coach, der am Tag nach dem Sieg gegen Berlin die Mannschaft nicht in gleichem Maße forderte. „Diejenigen, die viel auf dem Eis gestanden haben, brauchten etwas Ruhe.“ Damit meinte er nicht zuletzt seine Powerplay-Spezialisten, die er auch gegen die DEG in dieser Zusammensetzung aufbieten wird. „Nach dieser Leistung verdienen sie das Vertrauen.“ Dennoch wünscht sich der Kanadier lange Phasen mit Fünf gegen Fünf, aber wenn es um die „special teams“ geht, darf man in diesem Westduell gespannt sein. Düsseldorf weist aktuell mit 35,6 Prozent die schlechteste Unterzahleffizienz aller 14 DEL-Klubs auf, während sich die Roosters mit dem „Viererpack“ gegen Berlin mit 35 Prozent zur zweitbesten Powerplaymannschaft der Liga aufgeschwungen haben. Nur Nord-Spitzenreiter Kölner Haie (36,8) ist noch besser, und die Sauerländer haben nun die Chance, ideale Voraussetzungen zu schaffen, damit die beiden Vergleiche mit den Domstädtern in der nächsten Woche echte Spitzenspiele werden.

Iserlohn Roosters – Düsseldorfer EG

Donnerstag, 20.30 Uhr, Seilersee

Personelles: Bei den Roosters fehlen weiterhin Ryan O’Connor (verletzt), Brody Sutter (noch ein Spiel Sperre) und Mike Hoeffel (Trainingsrückstand). Einen Wechsel wird es auf der Torhüterposition geben. Der auch gegen Berlin stark haltende Andreas Jenike bekommt eine Pause, und Janick Schwendener gibt sein Saisondebüt. Ansonsten dürfte es nur punktuelle Änderungen geben. Die DEG muss auf die verletzten Nicolas Geitner und Victor Svensson verzichten.

Statistisches: In den bisher 40 Heimspielen gegen Düsseldorf fuhren die Roosters 17 Siege ein, kassierten aber 23 Niederlagen. In der letzten Saison gab es daheim ein 2:3 nach Verlängerung und ein 0:1, im ISS-Dome standen ein 2:4 und ein 1:5 zu Buche.