Iserlohn Roosters in Düsseldorf ohne Siegchance

Iserlohn Über weite Strecken zu harmlos präsentierte sich das Team von Trainer Jason O'Leary in der Landeshauptstadt.

Kehrt allmählich eine Trendwende ein, oder war das vierte Spiel innerhalb von acht Tagen einfach zu viel für die Iserlohn Roosters? Tatsache ist: Sie unterboten am Montagabend bei der Düsseldorfer EG ihre bereits am Freitag in Wolfsburg gezeigte mäßige Leistung und unterlagen verdient mit 1:3.

Eishockey, DEL: Düsseldorfer EG – Iserlohn Roosters 3:1 (0:0, 1:0, 2:1). Zehn Minuten lang agierten die Roosters auf Augenhöhe, was Anzahl und Qualität der Torschüsse sowie das Zweikampfverhalten anging. Damit war im ISS-Dom nichts zu holen. Bereits den wesentlich besseren Start erwischte die DEG. Teilweise sah das, was die Schützlinge von Trainer Harold Kreis aufs Eis zauberten, stark nach Powerplay aus, doch Zeitstrafen hatte es am im ersten Drittel nur eine gegeben, und zwar gleich zweimal zwei Minuten gegen die Hausherren, weil Charlie Jahnke mit seinem Schläger Taro Jentzsch im Gesicht traf. Doch das, was die Roosters daraus machten, war nicht mehr als etwas Entlastung vom Düsseldorfer Dauerdruck. Zwei Schüsse von Alex Grenier waren die magere Ausbeute. Bereits nach elfeinhalb Minuten hatte Düsseldorf zehnmal aufs Tor geschossen, Iserlohn nur zweimal. Ein bisschen erinnerten die Verhältnisse an das erste Aufeinandertreffen am Seilersee. Vor anderthalb Wochen ließen sich allerdings die Kräfteverhältnisse am Zwischenstand ablesen – damals führte die DEG mit 4:1.

Dabei war die Vorfreude groß, die Erwartung eines Spektakels durchaus berechtigt, immerhin waren mit Casey Bailey (15 Punkte), Joe Whitney, Alex Grenier und Düsseldorfs Daniel Fischbuch (je 14) die vier besten Scorer der Nordstaffel unter sich, doch auch im zweiten Drittel tat sich zunächst nicht viel, auch wenn sich die DEG unverändert lauf- und zweikampfstark präsentierte und dadurch immer ein Tor in der Luft lag. Gut anderthalb Minuten nach Wiederbeginn kassierte Andy Jenike eine Zeitstrafe, weil er vor seinem Tor einen Düsseldorfer zu Fall brachte. Die folgenden zwei Minuten hielt sich Iserlohn schadlos. Das nächste eigene Powerplay ging dann völlig daneben. Zwei Fehler leistete sich der 29-jährige Casey Bailey im Aufbauspiel, das war einer zu viel: Ken Andre Olimb schaltete sofort und bediente Eugen Alanov, der die DEG in Unterzahl in Führung brachte. Der Rückstand und sein Zustandekommen passten ins Bild, das die Roosters abgaben. Die einzige Ausnahme war Jenike, der das Team bis zur zweiten Pause und noch etwas darüber hinaus vor einem höheren Rückstand bewahrte.

Jenikes Leistung hob auch Stürmer Brody Sutter am Mikrofon von „MagentaSport“ hervor, indem er ihn als wertvollsten Spieler des Teams bezeichnete. Gleichzeitig verbreitete der Kanadier Optimismus, den Rückstand drehen zu können. Doch 3:23 nach Wiederbeginn jubelten wieder die Gastgeber: Erneut war Olimb der Ausgangspunkt, diesmal bediente er Daniel Fischbuch, der aus kurzer Distanz zum 2:0 traf. Es blieb dabei, dass die Roosters nur gelegentlich zu aussichtsreichen Abschlüssen kam. Brent Aubin setzte sich mehrmals in Szene, auf Zuspiel von Marko Friedrich verpasste auch Tim Fleischer sein Tor. Etwas Pech hatte Brody Sutter, als er die Scheibe an den Außenpfosten feuerte. Das war aber der Wachmacher, den das Team von Jason O’Leary benötigt zu habe schien, denn danach gaben auch Brent Raedeke und nochmal Sutter gefährliche Schüsse ab. Machtlos war Düsseldorfs Schlussmann Hendrik Hane aber erst gegen Joe Whitney. Der Anschlusstreffer 8:47 Minuten vor dem Ende stellte eine spannende Schlussphase in Aussicht, mehr aber auch nicht. Düsseldorfs Jerome Flaake verpasste den Iserlohner Hoffnungen auf etwas Zählbares mit dem 3:1, das er keine zweieinhalb Minuten später erzielte, den entscheidenden Dämpfer. Daran änderten auch ein erneutes Überzahlspiel und die Herausnahme von Jenike nichts mehr.

Düsseldorf: Hane – Jensen, Cumiskey; Nowak, Ebner; Johannesen, Zanetti; Geitner – Fischbuch, Olimb, Alanov; Flaake, Barta, Ehl; From, Carey, Karachun; Eder, Buzas, Jahnke.

Iserlohn: Jenike – Ankert, Raymond; Johnston, Baxmann; Riefers, Orendorz; Buschmann – Jentzsch, Sutter, Aubin; Bailey, Grenier, Whitney; Fleischer, Raedeke, Friedrich; Proske, Weidner, Lautenschlager.

Tore: 1:0 (26:56) Alanov (Olimb/4-5), 2:0 (43:23) Fischbuch (Olimb, Alanov), 2:1 (51:13) Whitney (Grenier), 3:1 (53:38) Flaake (Johannesen, Zanetti). - Schiedsrichter: Schukies, Steingross. Strafminuten: 10 – 10.