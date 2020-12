Iserlohn Roosters erwischen gebrauchten Tag in Bremerhaven

Iserlohn Einige Wochen Zwangspause kommen jetzt auch auf Neal Samanski zu.

Die Bäume wachsen für die Iserlohn Roosters nicht in den Himmel – mit dieser Erkenntnis und einer 2:5-Niederlage im Gepäck kehrte das bis dahin in zwei Spielen zweimal erfolgreiche Team von Jason O’Leary am frühen Mittwochmorgen aus Bremerhaven zurück. Es lief einfach nichts zusammen. Sogar Goalie Andreas Jenike, der bis dahin ohne Fehl und Tadel seinen Job erledigte, erwischte in Norddeutschland einen eher schlechten Tag. Bereits nach 22 Sekunden schlug es erstmals hinter ihm ein, der Treffer verfehlte seine Wirkung nicht. In der Folge war Bremerhaven dem 2:0 näher als die Roosters dem Ausgleich. Die Schussbilanz von 17:5 belegt es.

Aus der ersten Pause kamen die Roosters zwar etwas mutiger zurück, doch durch ihren fehlerbehafteten Auftritt machten sie sich das Leben selbst schwer. Dazu gesellten sich viele Zeitstrafen. Mehrfach mussten sie sich in doppelter Unterzahl gegen die Angriffe stemmen. Mit dem Problem der vielen Hinausstellungen hatte O’Leary schon zum Start in die vergangene Saison zu kämpfen, erst später wurde es in den Griff bekommen. „Warum handeln wir uns jetzt wieder solche unnötigen Strafen ein? Das ist eine gute Frage“, wusste der Trainer am Tag nach dem Spiel darauf noch keine direkte Antwort. Aber er konnte erklären, warum der erst kurz vor Weihnachten verpflichtete Verteidiger Ryan Johnston mit 22:56 Minuten am längsten aller Roosters-Feldspieler auf dem Eis stand: „Wir haben intensiv darauf geschaut was er macht und wie er reagiert“, begründete O’Leary. Sein neuer Mann war mit dem Ttreffer zum zwischenzeitlichen 2:4 auf Anhieb erfolgreich. Lieber wäre es ihm allerdings gewesen, Johnston in einem Freundschaftsspiel zu testen. Doch solche Partien sind besonders in dieser Saison illusorisch. Die Liste mit Punkten, die Iserlohns Trainer gefallen haben, ist nicht lang, aber es gibt sie: „Wie auch in den Spielen zuvor haben wir unsere Chancen im Powerplay besser genutzt. Aber insgesamt hat es uns an Intensität gefehlt.“ Knackpunkt aus O’Learys Sicht war der frühe Rückstand. „Dadurch mussten wir eine der besten Mannschaften dieser Liga ständig jagen.“

Zu zwei Personalien bezog er noch Stellung: Viele vermissten Mike Hoeffel, den Ende November ins Team zurückgekehrten Stürmer. Er sei noch nicht fit genug, hieß es. Als Wackelkandidat, ebenfalls wegen Trainingsrückstandes, galt Neal Samanski, der immerhin gut vier Minuten mitspielen durfte. Nun teilte Jason O’Leary mit: „Er hat sich eine Oberkörperverletzung zugezogen und wird ein paar Wochen ausfallen.“ Neben dieser Zwangspause haben die Kollegen ganz regulär drei Tage frei. Erst für Samstag ist wieder ein Training angesetzt, das gehört dann bereits zur Vorbereitung auf das Heimspiel am Dienstag, 5. Januar (19.30 Uhr) gegen die Eisbären Berlin.