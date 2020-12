Iserlohn Roosters beweisen Moral und sind Spitzenreiter

Der Saisonstart ist den Roosters prächtig gelungen. Nach dem Sieg in Krefeld setzten sie sich auch gegen die Grizzlys Wolfsburg durch.

Iserlohn Bei der Heim-Premiere gegen Wolfsburg haben die Roosters nach zwei Gegentoren in 13 Sekunden fulminant zurückgeschlagen.

Zwei Spiele, sechs Punkte, Spitzenreiter! Die Roosters haben bei ihrer Heim-Premiere den Traumstart in die Corona-Saison der DEL perfekt gemacht. Und dabei bewiesen sie im Schlussabschnitt eine tolle Moral, steckten zwei Gegentreffer in 13 Sekunden weg und drehten die Partie in einem furiosen Schlussspurt.

Iserlohn Roosters – Grizzlys Wolfsburg 5:3 (1:0, 0:1, 4:2).

Es war eine intensive Partie, die wirklich viel zu bieten hatte - vor allem, weil ein Fünf gegen Fünf nicht die Regel war. Beide Mannschaften bewiesen ihre Klasse im Unterzahlspiel, während das Powerplay, vorsichtig formuliert, stark ausbaufähig war.

Dass der Auftakterfolg in Krefeld dem Selbstbewusstsein der Iserlohner gut getan hatte, spürte man vom ersten Bully an. Sie waren gleich voll da und brauchten nur gut dreieinhalb Minuten bis zur Führung. Taro Jentzsch legte mustergültig für Joe Whitney auflegte. Als eine Minute später der erste Wolfsburger für zwei Minuten hinausgestellt wurde, blieb die Strafbank bis zum Ende des ersten Abschnitts nicht mehr leer. Die Roosters erhielten mehr Powerplaygelegenheiten als der Gast, aber es blieb bei guten Ansätze. Die Unparteiischen pfiffen zwar reichlich kleinlich, aber darauf hätte man sich einstellen können. „Das ist hier kein Eiskunstlaufen“, monierte Trainer Jason O’Leary nach dem Spiel.

Zum Glück für die Iserlohner konnten die Niedersachsen mit nummerischer Überlegenheit auch nichts anfangen. Das zeigte sich gleich zu Beginn des zweiten Drittels und erst recht zu dessen Mitte, als die Gäste immerhin für 1:40 Minuten in doppelter Überzahl agierten. Hier überzeugten die Roosters mit einem sehr engagierten Boxplay und überstanden diese schwierige Phase. Aber die kostete Kraft, und nur fünf Sekunden nach Ablauf der Strafe schlug es hinter dem erneut überzeugenden Andreas Jenike ein. Da stimmte die Abstimmung in der Verteidigung nicht, aber die aktivere Mannschaft in diesem Abschnitt hatte sich den Ausgleich ohne Frage verdient.

Die Roosters taten sich gegen die früh und konsequent störenden Grizzlys schwer, selbst ein planvolles Angriffsspiel aufzuziehen, und es gab auch noch Gelegenheiten, weiter am Powerplay zu arbeiten. Nur einmal musste Pickard dabei auf der Hut sein, als Bobby Raymond einen sehenswerten Sololauf startete, aber die Scheibe nicht am Keeper vorbei brachte (39.).

Baxmanns Strafe bescherte den Roosters zu Beginn den Schlussabschnitts dreieinhalb Minuten Unterzahl, aber auch die überstanden sie bravourös. Und sie legten wieder vor. O‘Connor auf Bailey, der bediente Julian Lautenschlager, der nicht lange fackelte (46.). Aber wie schon beim ersten Gegentreffer waren die Iserlohner nach gerade überstandener Unterzahl unkonzentriert, was die Gäste nutzten (50.). Und es kam noch schlimmer, nur 13 Sekunden nach dem Ausgleich lag Wolfsburg vorn. Zweimal wurde schlecht verteidigt, und oft genug ist ein solcher Doppelschlag entscheidend für die Niederlage. Nicht aber bei den Roosters. Die schüttelten sich kurz, drehten wieder auf und trafen durch Casey Bailey sogar im Powerplay (55.). Doch so leicht schlug das Pendel nicht zu Gunsten der Iserlohner aus, denn auch Wolfsburg wollte den Sieg am Seilersee. Aber die Roosters wollten ihn einen Tick mehr. Ryan O‘Connor mit einem fulminanten Schuss aus spitzem Winkel, 21 Sekunden später dann Casey Bailey zum zweiten: Bei Fünf gegen Fünf bewiesen die Hausherren absolute Effizienz. Und sie haben offenkundig einige Spieler hinzu bekommen, die wirklich wissen, wo das Tor steht. Zu schade nur, dass die zahlreichen Fans der Sauerländer diese furiose Heimpremiere nicht live miterleben konnten.

Iserlohn: Jenike – O’Connor, Raymond; Ankert, Baxmann; Riefers, Buschmann; Orendorz – Jentzsch, Grenier, Whitney; Bailey, Sutter, Lautenschlager; Aubin, Raedeke, Friedrich; Fleischer, Weidner, Proske.

Wolfsburg: Pickard – Likens, Melchiori; Adam, Button; Bruggisser, Wurm – Machacek, Festerling, Busch; Boucher, Pfohl, Fauser; Görtz, Järvinen, Rech; Hungerecker.

Tore: 1:0 (3:38) Whitney (Jentzsch, Grenier), 1:1 (30:01) Festerling (Fauser, Busch), 2:1 (45:13) Lautenschlager (Bailey, O’Connor), 2:2 (49:29) Pfohl, 2:3 (49:42) Hungerecker (Fauser), 3:3 (54:36) Bailey (Raymond, Jentzsch/5-4), 4:3 (58:19) O’Connor (Bailey), 5:3 (58:40) Bailey (Sutter). - Strafminuten: 20 - 16