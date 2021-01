Iserlohn Kangaroos enttäuschen auf ganzer Linie

Iserlohns Tanner Graham, hier mit Ball in Aktion beim Heimspiel gegen Hamburg, punktete in Wedel 18 Mal und sorgte so für den mannschaftsinternen Bestwert.

Iserlohn Das Völkel-Team verliert schon wieder gegen ein Schlusslicht, diesmal 66:105 beim SC Rist Wedel.

2. Basketball-Bundesliga Pro B Nord: SC Rist Wedel – Iserlohn Kangaroos 105:66 (23:19/52:32/82:48). „Iserlohn Kangaroos bauen Schlusslicht auf“, hieß es kurz vor Weihnachten schon einmal an dieser Stelle. Hintergrund war damals eine 78:84-Heimniederlage gegen den ETV Hamburg, der die rote Laterne inzwischen nach Wedel zum SC Rist weiterreichte. Und der feierte am Sonntag gegen die Kangaroos seinen höchsten Saisonsieg.

Das 66:105 aus heinmischer Sicht ist zugleich die mit Abstand höchste Niederlage Iserlohns in dieser Spielzeit und gleichzeitig die dritte Schlappe in Folge. Bei der Mannschaft von Trainer Stephan Völkel lief in Holstein überhaupt nichts zusammen. Die Kangaroos schafften es zu keinem Zeitpunkt, Zugriff auf das Spielgeschehen zu bekommen. Die Folge war, dass sich die Gastgeber beinahe ungestört den Ball zuspielen und sich in gute Wurfpositionen bringen konnten, die dann auch zum Erfolg führten. Das spiegelte sich vor allem ab dem zweiten Viertel im Ergebnis wieder, in dem der Rückstand kontinuierlich wuchs.

In der gesamten Partie lagen die Kangaroos nur einmal in Führung, das war gleich zu Spielbeginn für ganze zwölf Sekunden und nach 4:27 Minuten herrschte letztmals Gleichsand (6:6). Symptomatisch für den Iserlohner Auftritt war ein Dreierversuch des schon häufig so starken Toni Prostran knapp zwei Minuten vor Ende den zweiten Viertels, als er das Backboard verfehlte.

Die Dreierquote war maßgeblich dafür, dass die Vorentscheidung schon vor der Halbzeit fiel. Bei den Kangaroos saßen nur zwei von zehn Versuchen, bei den Gastgebern waren es immerhin zehn von 21. Schon nach fünfeinhalb Minuten nahm Völkel eine erste Auszeit. Vergeblich versuchte er seine Spieler dazu zu bewegen, intensiver und körperlicher zu spielen. „Ich habe es ja hier mit Menschen und nicht mit Maschinen zu tun, bei denen man auf einen Knopf drückt und alles funktioniert“, sagte er direkt nach dem Spiel und kündigte eine gründliche Aufarbeitung an. „Als nächstes gegen Stahnsdorf muss es besser werden.“

Wedel: Haymond (22), Möller (6), Paukste, Gorbachov (15), Kröger (3), Igbineweka (10), Schmedes (22), Jentz, Adomaitis (4), Hollatz (14), Blessling (3), Hoffmann (6).

Iserlohn: J. Dahmen (2), Hübner (11), Buss (2), R. Dahmen (2), Schneider (2), Jetullahi (2), Francisco, Prostran (9), Graham (18), Möller (12), Dizdar (6), Marei.

Dreier: Wedel 15/36 = 42% (Schmedes 4, Gorbachov 3, Hollatz 2, Haymond 2, Igbineweka , Möller, Blessing, Hoffmann), Iserlohn 5/21 = 24% (Graham 3, Dizdar 2). – Feldwurfquote 50% - 38 %. – Freiwürfe 22/38 = 58% - 15/29 = 32%. - Rebounds: 43 - 39. - Ballverluste: 17 - 25. - Fouls: 26 - 27. 5. Foul: Marei (40.).