Corona-Krise In den Ruhrwiesen die Fitness beibehalten

Iserlohn. Lukas Lenz (FC Iserlohn) muss als Schwerter nicht lange über eine Laufstrecke nachdenken.

Lukas Lenz ist im Laufe dieser Saison zu einer zentralen Figur beim FC Iserlohn aufgestiegen. Zu Saisonbeginn noch Spielführer des Westfalenliga-Teams, wurde er im Dezember zum Sportlichen Leiter berufen. Die Kapitänsbinde trägt seitdem Abwehrchef Anjo Wilmanns, doch Führungsspieler ist der 31-Jährige natürlich geblieben. Sein Wort hat Gewicht, auch in dieser schwierigen Phase, in der der Fußball „absolut in den Hintergrund gerückt ist“, wie Lenz selbst sagt.

Aber eines Tages rollt der Ball vielleicht wieder, und um sich bis dahin fit zu halten, ist Improvisation gefragt, denn: „Bis Ende März sind die Zusammenkünfte auf dem Fußballplatz verboten, daran halten wir uns beim FC Iserlohn natürlich. Aber wir haben von unserem Trainer gesagt bekommen, dass wir uns individuell fit halten sollen.“

Lukas Lenz, der aus Schwerte stammt und dort nach wie vor lebt, schnürt deswegen die Lauf- anstelle seiner Fußballschuhe, und einen favorisierten Bereich, in dem ihm das Laufen Spaß macht, hat er auch: das Ruhrufer. Problemlos ist er dort unterwegs, obwohl der Fluss nach wie vor deutlich mehr Wasser führt als im Normalfall. Übungen mit dem Ball sind dagegen schwieriger. „Das geht ja fast nur noch, in dem man sich den Ball nimmt und ihn im heimischen Wohnzimmer hochhält.“

Fast wie ein Appell an die Gesellschaft wirkt es, wenn er auf die offiziellen Bekanntmachungen zu sprechen kommt. „Jeder sollte sich an die Empfehlungen der Regierung halten und Kontakte zu anderen meiden.“ Eine Warnung, überhaupt das Haus zu verlassen, gab es bis zum frühen Dienstagnachmittag noch nicht. „Deswegen denke ich auch nicht, dass etwas gegen körperliche Betätigung spricht, wenn man sich fit fühlt.“

Immer wieder wird Lenz nachdenklich. Wann er sich an dieser Stelle wieder zum Geschehen auf dem Fußballplatz oder zu Personalfragen äußern kann, vermag er nicht zu prognostizieren. Abgesagt sind die Spiele bis Ende April.