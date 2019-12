Iserlohn. Iserlohn Kangaroos erwarten souveränen Tabellenführer EN Baskets Schwelm in der Matthias Grothe-Halle.

Im Derby diesmal nur krasser Außenseiter

Letzter Auftritt der ProB-Basketballer der Iserlohn Kangaroos in diesem Jahr. Kurz vor Weihnachten steht der Mannschaft von Trainer Milos Stankovic noch einmal ein Knaller ins Haus, wenn der erst zweimal unterlegene Tabellenführer EN Baskets Schwelm am Samstag in der Matthias-Grothe-Halle gastiert.

Anders als in den letzten Vergleichen gegen den ewigen Rivalen ist die Favoritenrolle diesmal eindeutig verteilt. Die Kangaroos gehen mit nur acht Punkten gegen die Gäste (20 Punkte) als krasser Außenseiter ins Rennen. Das sieht auch Coach Stankovic so, der bemüht ist, sachlich die Stärken des Kontrahenten herauszustreichen. „Schwelm spielt sehr schnell und hat dadurch viele Angriffe“, macht er deutlich. Vor allem beim schnellen Umschaltverhalten der Gäste will man ansetzen.

Eine zentrale Figur ist dabei Spielmacher Montrael Scott, der nicht nur bester Werfer der Schwelmer ist, sondern als relativ kleiner Akteur auch die meisten Rebounds holt. „Ihn müssen wir unter Kontrolle bekommen“ sagt Coach Stankovic, der aber auch an die vielen starken Werfer von den Außenpositionen wie den im Hinspiel überdurchschnittlich erfolgreichen Dänen David Knudsen oder Nikita Khartchenkov erinnert. Vorteile könnten die Kangaroos dagegen unter den Körben haben, sofern es gelingt, das Tempo aus der Schwelmer Offensive ein wenig herauszunehmen.

Bei den Kangaroos sindalle Spieler einsatzfähig

Für die Gastgeber bietet dieses Derby darüber hinaus die Gelegenheit, etwas für das strapazierte Punktekonto zu tun. Aktuell ist man zwar nur einen Sieg von den Play-off-Plätzen entfernt, doch die Aufgaben der nächsten Wochen haben es bekanntlich in sich. Deshalb wurde trotz einiger Krankheiten wieder intensiv trainiert und an den in Oldenburg wieder aufgetretenen Schwächen gearbeitet. Die zu Beginn der Woche wegen Erkrankungen pausierenden Akteure Ruben Dahmen und Malte Schwarz sind wieder einsatzfähig.

Ein wichtiger Faktor in diesem Derby dürften auch die Fans sein. Die Kangaroos hoffen auf ein volles Haus. Schwelm rechnet mit mindestens 300 Anhängern, die den Weg zum Hemberg antreten. Da wird es schon einiger Anstrengungen der Iserlohner Fans bedürfen, für echte Heimspielstimmung zu sorgen.

Is. Kangaroos - EN Baskets Schwelm

Sa., 19.30 Uhr, Matthias Grothe-Halle.

Kangaroos: Frazier, Ziring, Schwarz, J. Dahmen, Teucher, Brkic, Buss, Allen, R. Dahmen, Schneider.

Letzte Resultate Iserlohn: 73:81 (A) Oldenburg, 85:58 (H) Oldenburg. - Schwelm: 84:76 (A) Stahnsdorf, 82:79 (A) BSW Sixers. - Gesamtbilanz gegen Schwelm: 9 Spiele, 7 Siege, 2 Niederlagen. - Saison 2018/19: 92:79 (A), 68:75 (H). - Hinspiel: 69:77.