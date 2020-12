Hupkonzert begleitet furiosen Heimsieg der Iserlohn Roosters

Am Seilersee, auswärts oder daheim vor dem Fernseher werden die Spiele der Roosters normalerweise verfolgt. Am Sonntag stieg die überaus erfolgreiche Autokino-Premiere.

Neuenrade Zum ersten Mal flimmerten DEL-Spiele über die Autokino-Leinwand.

Es waren ohne Zweifel denkwürdige Ereignisse, für die der Roosters-Fanclub „Die Exklusiven Stehplätze“ gesorgt hat. Die Übertragung zweier DEL-Spiele der Iserlohn Roosters per Großleinwand auf dem Parkplatz des Hagebaumarktes Neuenrade dürfte allen, die sie als Organisatoren oder Besucher miterlebt haben, unvergessen bleiben.

Besonders die Premiere am Sonntag gegen die Grizzlys Wolfsburg hatte es wegen der äußeren Umstände und des achterbahnartigen Spielverlaufs in sich. Es war vor allem Sturmtief „Hermine“, das den Veranstaltern den Angstschweiß auf die Stirn trieb. „Wir haben die Leinwand mehrfach auf- und wieder abbauen müssen. Denn wenn so ein Ding abhaut, ist das nicht lustig“, erzählte Cheforganisator Olaf Keul. Er war schon morgens um 9.30 Uhr erstmals vor Ort, die Partie gegen die Niedersachsen begann wohlgemerkt erst siebeneinhalb Stunden später. Unter anderem wurden Kabel verlegt und Werbebanner der unterstützenden Unternehmen aufgehängt.

Als das erste Bully, das von den 50 Fahrzeughaltern wie jedes Iserlohner Tor und schließlich der 5:3-Sieg mit einem Hupkonzert gefeiert wurde, noch gut vier Stunden entfernt war, kamen mit Oliver Reich und Natascha Theune aus Menden bereits die ersten Besucher. „Wir wollten unbedingt einen vernünftigen Platz bekommen“, begründete Reich. Er durfte seinen VW schließlich in der ersten Reihe parken. Nicht weit weg stand Familie Schulte aus Neuenrade mit den Eltern Yvonne und Daniel sowie den Töchtern Denise und Alina, die zwei Stunden vor Ort auf den Spielbeginn warteten. Durch ihr Blaulicht auf dem Dach ließen sie keinen Zweifel daran, wem sie die Daumen drückten. Doch ein Spielausgang nach dem Geschmack der Anwesenden war nicht deren einzige Sorge.

Im Schneetreiben mussten die Scheiben frei und die Fahrzeuge einigermaßen warm bleiben. Das verkraftete manche Batterie nicht. Doch darauf waren Keul und sein Team vorbereitet. „Wir hatten eine Art Powerpack, mit dem wir die Autos wieder zum Laufen bekommen haben.“ Sechsmal musste diese Hilfe geleistet werden. Keuls Tag war schließlich gegen 20.30 Uhr, also knapp eine Stunde nach Spielschluss beendet. Das Aufräumen und Einpacken ging schnell. „Was den Abbau der Leinwand anging, waren wir ja eingespielt“, schmunzelte er. Die Betreiber des Baumarktes gestatteten es dem Organisationsteam, das sich durch das Angebot an verschiedenen Heiß- und Kaltgetränken sowie Bratwürsten vom Holzkohlegrill auch als perfekter Gastgeber präsentierte, sämtliches Equipment vor Ort bis zum gestrigen Bremerhaven-Spiel einzulagern.

Im Grunde war allen klar, dass die Veranstaltungen nach einer Wiederholung schreien. Olaf Keul möchte auch gar nicht ausschließen, dass es dazu kommen wird. Aber er gibt zu bedenken: „Die ganze Sache kostet Geld. Zum Beispiel kam uns diesmal der Spielplan entgegen.“ Am Sonntag war der Baumarkt-Parkplatz frei, gestern herrschte dort wieder Betrieb, weil zumindest Angehörige bestimmter Berufsgruppen dort einkaufen durften. Zudem lagen die Spiele „zwischen den Jahren“ und zeitlich eng beieinander. Das war wichtig für die Reservierung der UKW-Frequenz für die Ton-Übertragung ins Autoradio, an der die Bundesnetzagentur verdient hat. Auch nach einem anderen Standort wird Keul immer wieder gefragt. Eine Übertragung auf dem Festplatz am Seilsersee hätte Charme, erst recht bei einem Heimspiel der Roosters. Keul hat diese Option auch schon gedanklich durchgespielt, ist aber letztendlich zu einem Schluss gekommen, dass das keine so gute Idee ist. „Wir hätten zunächst ein logistisches Problem: Wo sollen wir am Festplatz Starkstrom und eine LAN-Verbindung her bekommen? Außerdem wollen wir vermeiden, dass nach dem Spiel die Leute in Scharen zur Eishalle ziehen um dort auf die Spieler zu warten. Das geht in Corona-Zeiten einfach nicht.“