HTV nimmt Spieler in die Pflicht

Fünf Niederlage in Folge, nur ein Punkt aus den letzten neun Partien: Rund im das Hemeraner Grohe-Forum kreist das Abstiegsgespenst, denn der HTV muss mehr denn je um die weitere Zugehörigkeit zur Handball-Oberliga bangen.

Zum Hinrundenabschluss hat er als Drittletzter nur noch einen Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, und als der Vorstand nach der bitteren Heimniederlage gegen Rödinghausen die Spieler für den Montagabend zu einer Aussprache ohne Trainer einlud, wurde bereits über die bevorstehende Ablösung von Coach Tihomir Knez spekuliert. Doch die ist derzeit kein Thema. „Es wäre zu einfach, jetzt alles am Trainer festzumachen, es liegt an vielen kleinen Dingen“, gibt das für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Vorstandsmitglied Gordon Brehl die Meinung der Klubführung wieder.

Er berichtet von einer sehr offenen Aussprache, bei der jeder Spieler seine Meinung sagen konnte, und in der deutlich wurde, dass es an Selbstkritik nicht mangelt. Brehl: „Alle haben eingesehen, dass sie mehr investieren müssen.“ Die prekäre Lage wird als Ergebnis vieler ungünstiger Faktoren angesehen. Schon die Saisonvorbereitung war problematisch, weil der Kader über weite Strecken unvollständig blieb. Die als Hoffnungsträger verpflichteten Karol Zechmeister und Bosko Bjelanovic erfüllten die in sie gesetzten Erwartungen nicht. Zechmeister gehört dem Kader wegen einer langwierigen Knieverletzung schon nicht mehr an, und Bjelanovic wurde auch aus Verletzungsgründen nie die Leitfigur. „Das wurmt ihn selbst am meisten, und er will der Mannschaft unbedingt helfen“, sagt Brehl.

Durch Zechmeisters Ausscheiden ist eine Planstelle frei geworden, doch diese neu zu besetzen, gestaltet sich offenbar schwierig. „Keiner sitzt zu Hause und wartet, dass der HTV vorbei kommt“, erläutert Brehl. Zwei Spieler waren beim Probetraining, und der Vorstand arbeitet weiter daran, den Kader für die zweite Serie doch noch zu verstärken.

Die schwierige Suche nach Verstärkung für den Kader

Die beginnt für den HTV wegen des verlegten Heimspiels gegen Loxten erst am 1. Februar mit der Partie beim Fünften Möllbergen, ehe es im Grohe-Forum zum Schlüsselspiel gegen den nur einen Punkt besser gestellten Tabellennachbarn Schalke 04 geht. Da ist ein Sieg Pflicht.

Hoffnung macht den Verantwortlichen, dass sich die aufgerückten A-Jugendlichen immer besser in die Mannschaft einfügen, und dass dann auch der zurzeit bei der chilenischen Nationalmannschaft aktive Matias Paya wieder vor Ort ist. Aber ob das langt, um den Abstieg zu verhindern? Jedenfalls soll mit Tihomir Knez die Trendwende gelingen. Ob der sogar über die Saison hinaus ein Thema in Hemer ist, lässt Gordon Brehl offen. „Wir haben die Trainerfrage erst einmal zurückgestellt.“