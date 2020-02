Heimspiel-Dreierpack für die ERGI

Der ERG Iserlohn steht ein Wochenende bevor, dass es in sich hat. Am Samstag heißt es in der Hemberghalle gleich zweimal Iserlohn gegen Remscheid. Um 15.30 Uhr hat das Männer-Team die Bergischen zu Gast, um 18 Uhr duellieren sich die Frauen beider Vereine. Und am Sonntag sind die Männer erneut um 15.30 Uhr gefordert – dann steigt das Nachholspiel gegen den TuS Düsseldorf-Nord.

Auch wenn die aktuelle Tabelle eine andere Sprache spricht, weil die ERGI nur auf Platz fünf liegt: Bei dem Damen-Spiel gegen die Spitzenreiterinnen der IGR Remscheid stehen die besten Rollhockey-Spielerinnen, die Deutschland momentan zu bieten hat, auf dem Parkett.

Iserlohn und Remscheid haben Abos auf die Endspiele

Vier von fünf nationalen Titel, die zuletzt zu erringen waren, machten beide Teams unter sich aus. Es handelt sich dabei um die Pokalendspiele 2018 und 2019, das Meisterschaftsfinale 2019 und das jüngste Supercupspiel, in dem die IGR die Oberhand behielt. Auch das erste Aufeinandertreffen danach entschieden die Remscheiderinnen für sich. 0:1 hieß es am 16. November aus Iserlohner Sicht. Damals musste die ERGI auf Maren Wichardt verzichten, inzwischen ist die Spielertrainerin wieder an Bord.

Nicht weniger dick sind die Brocken, die die Männer aus dem Weg räumen müssen. Zwar liegt Remscheid zwei Plätze und neun Punkte hinter der ERGI, zudem wurde das Hinspiel 4:2 gewonnen, aber darauf gibt der Vorsitzende Ralf Henke nicht viel. „Remscheid hatte damals große Verletzungsprobleme“, erinnert er sich. Personell sieht es nun in den eigenen Reihen nicht besonders rosig aus. Nils Hilbertz, der sich in Cronenberg eine schwere Kopfverletzung zuzog, ist von ärztlicher Seite noch mit einem Sportverbot belegt, Marco Aleixo ist grippegeschwächt und Kai Milewski muss noch mit seinem Arbeitgeber verhandeln, um auch am Sonntag gegen Düsseldorf spielen zu können. Gewünscht hatte sich im Iserlohner Lager diesen Doppelspieltag niemand. Aber immerhin ist er nicht noch mit einer Auswärtsfahrt verbunden. „Um die Saison nicht so weit auszudehnen, hat es früher häufiger Doppelspieltage gegeben.“ Der Grund für die aktuelle Ansetzung sind Arbeiten an der Heizungsanlage der Hemberghalle zu dem Zeitpunkt, als das Spiel gegen Düsseldorf ursprünglich ausgetragen werden sollte.

Düsseldorf-Nord alles andere als der ERGI-Lieblingsgegner

Mit den Landeshauptstädtern wurden zuletzt keine guten Erfahrungen gemacht. Anfang April schalteten sie die ERGI im Play-off-Viertelfinale aus, und auch am ersten Spieltag dieser Saison behielten sie die Oberhand (3:0). „Aber danach lief es für uns besser als erwartet. Wir werden auch diesmal unsere Chancen bekommen, auch wenn wir nicht als Favorit in die Spiele gehen werden.“

Vielversprechender als die sportliche Perspektive ist die wirtschaftliche. Es ist davon auszugehen, dass am Samstag einige Remscheider ihre Farben in Iserlohn unterstützen werden – nicht nur wenn die Männer spielen, sondern auch, wenn im Anschluss die Frauen im Einsatz sind.