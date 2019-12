Foto: Michael May

2020 sucht der IKZ die Heimatsportler in vier Kategorien.

Iserlohn. Ein neues Format bekommt die traditionelle IKZ-Sportlerwahl im kommenden Jahr.

Heimatsportler werden geehrt

Die Ehrung erfolgreicher Sportlerinnen und Sportler hat beim Iserlohner Kreisanzeiger eine lange Tradition, die im Jahr 2020 in einem neuen Format weiterführt wird. Aus der „IKZ-Sportlerwahl“ werden die „Heimatsportler 2020“ – der IKZ-Preis in den Kategorien Sportlerin, Sportler, Nachwuchstalent, Vereinsprojekt.

Die Leistungen werden somit nicht mehr nach Abschluss eines Kalenderjahres, sondern nach einem Saisonzeitraum bewertet. In den letzten Monaten bereits erzielte Erfolge fließen ebenso in die Bewertung ein wie jene, die in den kommenden Monaten möglicherweise noch folgen.

Im Mai werden Kandidatenvorschläge für die Kategorien Sportlerin, Sportler und Nachwuchstalent gesammelt, und aus diesem Kreis legen Redaktion und eine Jury aus lokalen Sportexperten jeweils fünf Kandidatinnen und Kandidaten fest, aus denen dann die Sieger gewählt werden können.

Beim Vereinsprojekt können sich Vereine mit einem konkreten Thema bewerben, das von Redaktion und Expertenjury bewertet wird.

Wie die Kandidaten- und Vorschlagsliste zur Jahresmitte aussehen wird, lässt sich natürlich noch nicht absehen, denn der Startschuss für die „Heimatsportler 2020“ erfolgt erst im Mai. Aber sicher ist schon, wo die Sieger gekürt werden: Im Rahmen des Zeitungs- und Theaterfestes im September auf der Alexanderhöhe.