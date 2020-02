Gute Perspektiven dank einer starken Basis

Dröschede. TuS 06 Dröschede zieht bei der Jahreshauptversammlung zufrieden Bilanz und ehrt zahlreiche langjährige Mitglieder.

Zur Jahreshauptversammlung des TuS 06 Dröschede begrüßte der Vorsitzende Wolfgang Ströter 50 Mitglieder in der Turnhalle Im Hütten. Die Berichte des Geschäftsführers Dieter Radix und der Oberturnwartin Dietlind Humberg riefen die sportlichen Höhepunkte des Vereins ins Gedächtnis, der Ende 2019 deutlich mehr als 900 Mitglieder zählte – mit steigender Tendenz.

Der Vorstand bedankte sich bei den 40 Übungsleitern und Helfern für die im vergangenen Jahr geleisteten 2426 Stunden. Auch für das laufende Jahr sind wieder zahlreiche Sportereignisse vorgemerkt, so am 3. Mai der Wings-for-Life-World-Run sowie am 16. Mai das Sportfest auf der Emst. Auch der Nachwuchsvorstand berichtete von zahlreichen Aktivitäten der Sportjugend. Schatzmeisterin Elke Hellwig erläuterte in ihrem Kassenbericht, dass die Finanzlage des Vereins auf soliden Füßen steht.

Markus Fehr neuer Fachwart für Erwachsenenturnen

Nachdem die Kassenprüfer die hervorragende Kassenführung attestierten und die Versammlung den Vorstand einstimmig entlastete, wurden der zweite Vorsitzende Dieter Kossmann und Oberturnwartin Dietlind Humberg für weitere drei Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Wolfgang Ströter bedankte sich bei der Fachwartin für Erwachsenenturnen, Elvira Vollmert, für ihre langjährige Tätigkeit. Ihr Nachfolger ist Markus Fehr. Als Fachwarte wurden für ein Jahr wiedergewählt: Isabelle Nowoczin (Kinderturnen), Nicole Trenkel (Tanz), Heike Ladde (Wandern) und Norbert Humberg (Presse und Öffentlichkeitsarbeit). Mit Fachwarten neu besetzt wurden die Bereiche Volleyball/Selbstverteidigung (Ingo Müller) sowie Leichtathletik/Geräteturnen/Wettkämpfe (Davina Lewis).

Geehrt wurden im Rahmen der Versammlung folgende Mitglieder für langjährige Vereinszugehörigkeit: 10 Jahre: Erika Seibert, Andreas Bleja, Jörg Waßer, Ingo Müller, Andrea Kiy; 25 Jahre: Hubertus Pellatz, Christa Fobbe; 40 Jahre: Frank Marke; 50 Jahre: Günter Karrasch. Aaron Schmidt, Vorsitzender des Märkischen Turngaus, freute sich, den Gauehrenbrief an Elke Hellweg und an Davina Lewis zu überreichen. Das Sportabzeichen in Gold erhielten 2019 Wolfgang Ströter, Ursula Radix und Dieter Radix.

Die von den Mitgliedern eingereichten Anträge wurden von der Versammlung angenommen. Der finanziell größte Posten betraf eine Kostenbeteiligung für die geplante Teilnahme des Vereins am Internationalen Deutschen Turnfest in Leipzig im Mai 2021.