Große Freude über die Rückkehr

Wenn am Samstag um 19.30 Uhr die EN Baskets aus Schwelm zum Westderby der 2. Basketball-Bundesliga ProB in die Matthias Grothe-Halle zu den Iserlohn Kangaroos kommen, dann kennt ein Akteur der Gäste den Weg in die Waldstadt besonders gut und muss aufpassen, dass er die richtige Kabine wählt: Nikita Khartchenkov spielte zwei Jahre lang bis zum Sommer für die Kangaroos.

„Es ist schön, dass ich nun in die Halle zurückkehre, in der ich zwei Jahre lang gute Leistungen gebracht habe“, sagt der 32-Jährige, der in Essen wohnt. Der zweifache Familienvater genießt bei seinem neuen Verein, dem aktuellen Tabellenführer aus Schwelm, einen Sonderstatus und trainiert nur dreimal pro Woche. Seiner Leistung hat das bislang nicht geschadet. Er verwandelt 35 Prozent seiner Dreier, steht knapp 28 Minuten auf dem Feld und erzielt 11,7 Punkte pro Partie.

Flügelspieler sieht für sichnoch Steigerungspotenzial

In Iserlohn musste er in der letzten Serie nur 24 knapp Minuten ran, markierte 13,8 Zähler und traf 39 Prozent seiner Dreier. Da man im Sommer der von ihm gewünschten Reduzierung des Trainingsumfangs um eine Einheit nicht nachkommen wollte, trennten sich die Wege. „Ich habe ohnehin schon wenig Freizeit“, begründet der in einer Steuerkanzlei tätige Sportler seinen Wunsch, und mit seinem Wechsel nach Schwelm hat er wohl auch den richtigen Riecher gehabt.

„Es läuft ganz gut für uns, aber wir haben auch noch Steigerungspotenzial“, macht Khartchenkov deutlich und geht davon aus, dass das Derby in Iserlohn eine ganz knappe Angelegenheit wird. „Ich hatte nicht erwartet, dass Iserlohn so weit unten steht“, sagt er beim Blick auf die Tabelle und verrät, dass er aktuell nur noch sporadisch Kontakt zu den ehemaligen Teamkollegen hat.

Im ersten Vergleich zu Saisonbeginn hätten ihn die ehemaligen Mitspieler hervorragend abgemeldet, erinnert er sich und sagt: „Damals war ich noch nicht in der Verfassung, in der ich heute bin.“ Für das Derby hat er sich deshalb einiges vorgenommen. „Ich versuche zu zeigen, was ich kann“, so Nikita Khartchenkov, der preis gibt, dass er gerne noch ein paar Jahre auf diesem Niveau spielen möchte - allerdings nicht mit höherem Trainingsaufwand als dem aktuellen.

„Meine Tochter macht Rhythmische Sportgymnastik und trainiert mehr als ich“, räumt er unumwunden ein. Das Talent hat ihr die Mutter, eine ehemalige Sportgymnastin, in die Wiege gelegt. Doch Talent hat Nikita Khartchenkov, dessen Sohn sich als Mini-Fußballer versucht, zweifelsohne auch. Seine Treffsicherheit und seine spektakulären Distanzwürfe sind bei den Fans in Iserlohn unvergessen. Allerdings hoffen diejenigen, die es mit den Kangaroos halten, darauf, dass sich der Flügelspieler am Samstag ein wenig zurückhält.