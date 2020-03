Freunde werden Roosters-Trainer Jason O’Leary und der Spielplan-Ersteller der DEL wohl so schnell nicht mehr. Denn wieder einmal muss Iserlohn zum Finale der Hauptrunde, das für den IEC gleichbedeutend mit dem Saisonende ist, eine weite Auswärtsfahrt antreten. Siebeneinhalb Stunden wird das Team unterwegs sein, um am Sonntag bei den Straubing Tigers antreten zu können. Immerhin: gespielt wird, wie in allen anderen sechs Hallen auch, um 14 Uhr. Davor geht es noch einmal am Seilersee rund. Heute abend (19.30 Uhr) kommen die Adler Mannheim zum letzten Heimspiel.

Auch in diesem Fall gilt: Seine Gegner kann man sich nicht aussuchen. „Mannheim und Straubing kämpfen beide noch um Platz zwei, für uns geht es um Stolz und Verträge“, sagt O’Leary. Und vielleicht um ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für Co-Trainer Jim Midgley, der am Donnerstag 42 Jahre alt wurde, von der Mannschaft aber noch kein Geschenk erhalten hat.

Junge Spieler verlängern die Trainingseinheit

O’Leary macht derweil einen nachdenklichen Eindruck, denn in seiner Trainerlaufbahn ist es nun das erste Mal, dass die Play-offs anstehen und er nur Zuschauer ist. Die Stimmung in der Mannschaft, die in dieser Konstellation zum letzten Mal gemeinsam unterwegs sein wird, ist deutlich besser. Das war am Donnerstag zu sehen und zu hören. Die jungen Spieler wie Erik Buschmann und Neal Samanski legten eine Sonderschicht ein und arbeiteten noch auf dem Eis, während andere bereits geduscht hatten. Aus dem Kabinentrakt dröhnten alte Hits von Nena „Wir machen häufig noch ein paar Übungen, auf die jeder Lust hat“, erklärte Buschmann.

Zum Lachen war Iserlohns Trainer aber doch noch zu bringen, als er auf Gerüchte angesprochen wurde, die das Schweizer Nachrichtenportal „Watson“ mit einem am Mittwoch veröffentlichten Artikel befeuerte. Darin wird er mit den TCL Tigers aus der National-League in Verbindung gebracht. O’Learys Agent soll gegenüber dem Portal geäußert haben, dass er den Trainer „wohl aus dem weiterlaufenden Vertrag herausholen könnte“.

Jason O’Leary dementiert Kontakte nach Langnau

O’Leary beteuerte jedoch, mit niemandem gesprochen zu haben. „Außer mit Wolfgang Brück und Christian Hommel.“ Seine Konzentration gilt nicht irgendwelchen Meldungen über die eigene Zukunft, sondern den bevorstehenden letzten Spielen.

In denen werden beide Torhüter eingesetzt. „Am Freitag spielt Andy Jenike und am Sonntag Tony Peters“, verriet er gestern. Am Sonntag bleibt Jenike zuhause. Unklar ist, wer in Straubing als Ersatz auf der Bank Platz nimmt. „Es hängt von Weiden ab, ob es Jonas Neffin sein wird“. Klappt das nicht, tritt Lennard Brunnert die weite Reise an. Im Gegensatz zum vergangenen Wochenende ist auch Jake Weidner wieder dabei.

Tabellarisch können die Roosters noch einen Platz gutmachen und die Krefeld Pinguine von Platz zwölf verdrängen. Läuft es ganz mies, können sie aber auch noch von den Schwenninger Wild Wings überholt werden und ans Tabellenende stürzen.