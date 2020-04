Fußballer bekommen viel Handlungsspielraum

Iserlohn. Der DFB ändert in der Corona-Krise die Spielordnung und rückt auch vom Stichtag 30. Juni ab.

In Corona-Zeiten ist alles anders. Auch die in Stein gemeißelt wirkenden Gesetzmäßigkeiten des Fußball-Spielbetriebes werden außer Kraft gesetzt, wie aus einem vom DFB jetzt beschlossenen Maßnahmenpaket hervorgeht. Das sieht umfassende Anpassungen in der Spielordnung und Jugendordnung des Verbandes vor.

So wird es zeitliche Veränderungen für das Ende der Spielzeit 2019/2020 und den Beginn der Saison 2020/2021 geben, und die Verbände erhalten die Möglichkeit, die Regularien zu Spielberechtigungen, Wechselfristen oder Vertragsspielerstatus anzupassen. Die Änderungen sind bis zum 30. Juni 2021 gültig, und mit Beginn der Saison 2021/22 sollen wieder die vorherigen Bestimmungen in Kraft treten.

Im Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen begrüßt man die nun gewonnene Flexibilität. „Wir werden diese Entscheidungsspielräume in unseren Überlegungen zu den weiteren Schritten nutzen - natürlich in Abwägung aller Vor- und Nachteile und im bestmöglichen Sinne der Vereine. Hierzu wird es auch in der kommenden Woche Telefon- und Videokonferenzen geben, in der mögliche Szenarien durchgesprochen werden“, sagt Manfred Schnieders, der im FLVW als Vizepräsident den Amateurfußball verantwortet.

Nächste Saison könnte auch im September starten

Im westfälischen Fußball beispielsweise kann die laufende Saison über den 30. Juni hinaus verlängert und die nächste Serie später als geplant gestartet werden. Der bislang geltende Rahmenterminplan für die Saison 2020/21 ist Makulatur. Die Vorgabe, innerhalb einer Saison eine mindestens vierwöchige Spielpause einzulegen, gilt ebenfalls nicht mehr. Auch vor Ort werden die Beschlüsse des DFB-Vorstandes gelobt. „Damit sind wichtige rechtliche Voraussetzungen geschaffen worden“, sagt der Kreisvorsitzende Horst Reimann. Er lobt ausdrücklich, dass man sich in dieser Ausnahmesituation um Einheitlichkeit bemüht. „Jetzt müssen alle an einem Strang ziehen.“

Reimann wertet das neue Zeitfenster für die laufende Saison als Hinweis, dass dieses Spieljahr bis in die unteren Ligen noch planmäßig beendet werden soll. Würde der Saisonabbruch favorisiert, hätte man sich die neuen Regeln schließlich sparen können. „Ich halte es auch für die fairste Lösung, irgendwann wieder weiterzuspielen. Und das kann dann eben bis Ende Juli dauern.“ Reimann verweist in diesem Zusammenhang auf die Absicht der Profis, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen. „Wie soll man dann den Amateuren erklären, dass sie weiterhin nicht auf den Platz dürfen?“

Das Bestreben der Verbandsverantwortlichen, den Spielbetrieb auf jeden Fall fortzusetzen, ist nach Einschätzung des Kreisvorsitzenden offenkundig, und alle denkbaren Alternativen sagen ihm wenig zu. Abbruch und Annullierung der Saison gehören ebenso dazu wie die Wertung der Hinrunde zur Bestimmung von Auf- und Abstieg. „Das ruft alle Vereine auf den Plan, die sich in der Winterpause verstärkt haben und in der Rückserie auf mehr Erfolg hoffen durften.“

Eingleisige B-Liga im Kreis kann verschoben werden

Als Notlösung könnte er sich ein Modell vorstellen, dass nach einem möglichen Neustart nur jene Spiele angesetzt werden, die in den jeweiligen Ligen für Auf- und Abstieg von Belang sind. Für seinen Kompetenzbereich, den Fußballkreis Iserlohn, geht er weiter davon aus, dass es einen Aufsteiger zur Bezirksliga sowie Aufsteiger zur A- und B-Liga geben wird. Dagegen stellt er sich darauf ein, dass die Einführung der eingleisigen B-Liga verbunden mit einem Massenabstieg in die C-Ligen verschoben wird. „Ich denke, dass das in dieser Situation mehrheitsfähig ist.“ Aber im Gesamtkontext wäre damit nur ein vergleichsweise kleines Problem gelöst.