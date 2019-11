Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fußball-Hallenkreismeisterschaft ausgelost

Hemer.Schon seit Monaten steht fest, dass die Hallenkreismeisterschaft des Fußballkreises Iserlohn am dritten Adventswochenende, 14. und 15. Dezember, im Hemeraner Grohe-Forum ausgespielt wird. Ausrichter ist der SV Deilinghofen/Sundwig. Seit gestern ist auch klar, wie sich die 16 teilnehmenden Mannschaften auf die vier Vorrundengruppen verteilen und wer wann gegen wen spielt. Die Eröffnungspartie bestreiten am Samstag um 13 Uhr der SSV Kalthof und Holzpfosten Schwerte. Beide Teams sind mit der SG Hemer und dem VTS Iserlohn in Gruppe 1 gelost worden.

In Gruppe 2 treffen die SF Hüingsen, der VfK Iserlohn, der ASSV Letmathe und der VfL Platte-Heide aufeinander, und Gruppe 3 bilden der BSV Lendringsen, der FC Iserlohn, der SC Hennen und Vatanspor Hemer. Die stark besetzte Gruppe 4 besteht aus den Landesliga-Rivalen Borussia Dröschede und BSV Menden, sowie aus Menden Türk und 57 Sinopspor Iserlohn.

Die Vorrundenpartien dauern einmal zwölf Minuten. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe erreichen die Endrunde, die am Sonntag um 12 Uhr beginnt, dort beträgt die Spielzeit einmal 15 Minuten. Die acht qualifizierten Teams bilden zwei Vierergruppen, aus denen wiederum die beiden Erstplatzierten das Halbfinale erreichen. Der Hallenkreismeister 2019 wird im Endspiel ermittelt, das um 16.20 Uhr angepfiffen wird.