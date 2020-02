Iserlohn. Dröschede will in der beginnenden Restrunde Platz eins verteidigen und der FC Iserlohn noch etwas klettern.

Nach dreimonatiger Winterpause starten die Landesliga-Fußballerinnen von Borussia Dröschede und des FC Iserlohn in die Restrunde. Spitzenreiter Dröschede peilt den Wiederaufstieg an, Iserlohn will nach verpatztem Saisonstart in der Tabelle so weit wie möglich nach oben. Wie sind die Aussichten der beiden Teams in der Staffel 2, in der nur das Meisterrennen Spannung garantiert, da die Absteiger schon feststehen?

Die Ausgangslage

Die Borussia steht dort, wo sie auch am Saisonende platziert sein möchte – auf Rang eins. Doch das wird ein hartes Stück Arbeit, weil der punktgleiche Tabellenzweite, die SpVgg Berghofen II, noch ein Nachholspiel auszutragen hat und Dröschedes Vorsprung auf Platz vier nur zwei Punkte beträgt. Beim FC Iserlohn ging es nach dem Trainerwechsel aufwärts. Simon Naujoks startete nach verlorenem Einstand eine Siegesserie, holte mit seiner Elf die volle Punktzahl aus den jüngsten fünf Meisterschaftsspielen vor der Winterpause und kassierte nur ein Gegentor.

Die Vorbereitung

Dröschedes Sportlicher Leiter Guido Knitter schwärmt einerseits von der Vorbereitung. „Die Trainingseinheiten waren richtig gut, weil die Beteiligung exzellent war.“ Nicht geplant waren natürlich die drei Absagen von drei Testspielen. Vier blieben übrig: gegen Regionalligist Berghofen (0:5), Westfalenligist SSV Rhade (3:4), Kreisligist FSV Gevelsberg (15:0) und die eigene zweite Herren-Mannschaft (1:11). Die Ergebnisse will Decker nicht überbewerten. „Gegen Berghofen waren wir in der zweiten Halbzeit stark, gegen Rhade haben wir die erste Halbzeit dominiert und der Test gegen die Herren sollte dem Zweikampfverhalten dienen.“

Lediglich zwei Testspiele konnte Simon Naujoks mit dem FCI bestreiten, die Generalprobe am Mittwoch beim Klassen-Konkurrenten SuS Scheidingen aus der Staffel 3 endete mit einem Remis (1:1). Immer wieder ärgerte sich Naujoks über kurzfristige und fadenscheinige Absagen. „Insgesamt“, so der FCI-Trainer, „waren es zehn. Vermutlich hatten alle Angst, zu verlieren oder begriffen nicht die Intuition eines Testspiels.“ So konnte man nur noch beim 5:1 gegen Bezirksligist Brechten seine Offensivstärke beweisen.

Die personelle Situation

Fünf Neue stehen bei Borussia Dröschede drei Abgängen gegenüber. Diana Wieczorek und Andrea Heggemann spielten zuletzt in der Reserve, externe Neuzugänge sind Torhüterin Gesa-Marie Schulte (Berghofen) und Nina Ledor (SV Brachterbeck). Katharina Bothor, ebenfalls Torhüterin, ist aus den USA zurückgekehrt. Dagegen stehen Melissa Luckert (Tor), sowie die Offensivkräfte Paulina Stolz und Bircan Sentürk allesamt aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Verfügung.

Am Kader des FCI wurden keine Korrekturen vorgenommen, lediglich Nadja Griese hat sich in der Winterpause aus schulischen Gründen verabschiedet. Im Training stand Naujoks zwar nie das komplette Personal zur Verfügung, doch der FCI-Coach betont: „Wir gehen definitiv fit in die Rückrunde.“

Die Perspektiven

„Es kann losgehen“, sagt Guido Knitter, der die Defensive für westfalenligatauglich hält -- und auf diesen Mannschaftsteil kommt es ja bekanntlich an, wenn man Meister werden will. Dass es zum Auftakt zur Eintracht nach Dortmund geht, die als Elfter überwintert hat, ist sicher kein Nachteil, auch wenn Decker warnt. „Das erste Spiel ist immer mit Vorsicht zu genießen. Erstmal müssen wir wieder reinkommen und unseren Rhythmus finden.“ Gelingt das ohne Probleme, und verwertet das Team die sich bietenden Torchancen konsequenter, müsste Dröschede am Saisonende den Aufstieg feiern dürfen.

„Ich denke, dass wir noch ein paar Punkte nach oben hin gut machen können“, meint der FCI-Trainer: „Aus anfänglich achtzehn Zählern Rückstand sind es jetzt nur noch zehn auf Platz eins. Ziel ist es, jedes Spiel zu gewinnen und alle Punkte, die wir in der Hinrunde verschenkt haben, wieder gutzumachen.“ Das Wort Aufstieg kommt ihm nicht über die Lippen. „Wir haben ein sehr junges Team mit einem Durchschnittsalter von 18 Jahren, da wäre der Aufstieg ein Glücksfall. Platz drei wäre ein Erfolg, aber wir würden uns nicht wehren, wenn es mehr wird.“