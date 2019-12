Fragezeichen im Roosters-Aufgebot

Die Terminhatz geht weiter. Sechs Spiele stehen bis zum Jahresende noch im Programm der Iserlohn Roosters, und wenn die Pausen kurz sind, ist eine vollzählige Belegschaft von besonderer Bedeutung. Doch das ist derzeit Wunschdenken - auch im Heimspiel an diesem Dienstag, wenn sich erstmals in der laufenden Saison die Kölner Haie am Seilersee vorstellen.

Beim Training am Montagmittag hatten die Torhüter die Eisfläche für sich und wurden von Goaliecoach Anders Palm ordentlich auf Trab gebracht. Mit dabei war wieder Anthony Peters, doch es ist eher unwahrscheinlich, dass er gegen die Haie zum Zuge kommt. Andreas Jenike dürfte zwischen den Pfosten stehen, obwohl er das Sonntagsspiel in Bremerhaven nicht ganz unbeschadet überstand. Als Ersatzmann fungiert dann Jonas Neffin. Ein Problem dürfte die Torhüterposition den Roosters nicht bescheren, dafür setzt Trainer Jason O’Leary bei zumindest drei Spielern ein dickes Fragezeichen. „Wir werden nicht bekannt geben, wer es ist. Denn wenn der Betreffende doch spielt, stellt sich der Gegner darauf ein.“

Anthony Peters am Montag erstmals im Training

Der Roosters-Coach wirkte auch am Montag noch reichlich verärgert über die Niederlage in Bremerhaven und vor allem über das entscheidende dritte Gegentor. „Solche Fehler dürfen einfach nicht passieren.“ Aber gegen die Pinguins, so O’Leary weiter, sei es auch nicht einfach. „Die sind sehr beweglich und immer wieder für Überraschungen gut. Und wenn du dabei die Sicherheit verlierst, wird es problematisch.“

Jetzt also Köln. „Eine sehr gute Mannschaft, die mit dem neuen System, das ihr Mike Stewart verordnet hat, immer besser zurecht kommt“, sagt der Roosters-Trainer. Den Auswärtspart mit den Haien haben die Sauerländer für diese Saison schon hinter sich und dabei sehr unterschiedliche Gesichter gezeigt. Dem Overtime-Erfolg am ersten Spieltag folgte das 1:4 im zweiten Duell mit einem ganz schwachen Anfangsdrittel. „Aber da haben wir im zweiten und letzten Drittel gezeigt, wie man gegen Köln spielen muss“, erwartet O’Leary, dass sein Team nun am Seilersee daran anknüpft.

Fehlende und angeschlagenen Spieler in einer intensiven Phase werfen die Frage nach dem drohenden Substanzverlust auf. Doch das will der Coach nicht weiter thematisieren. „Das ist doch immer so im Dezember, und alle Mannschaften haben diesen Spielplan.“ Er betont jedoch, wie wichtig die Regeneration in diesen Wochen ist. „Die Spieler müssen viel schlafen, sich gut ernähren und total fokussiert auf die Spiele sein. Dann funktioniert das auch.“ Angesprochen auf den angekündigten Neuzugang hält sich O’Leary bedeckt. „Ich beschäftige mich nur mit den Spielern, die ich aktuell im Kader habe.“

Beim Gastspiel der Haie gibt es eine DEL-Premiere am Seilersee: Teddy Toss, das Werfen von Kuscheltieren auf die Eisfläche, die dann für einen guten Zweck gespendet werden. Direkt nach dem ersten Drittel sollen die Teddys fliegen.