Fitness-Tipps für daheim

Sven Kruse von MediVital erklärt, weshalb Fitness-Training in diesen Zeiten so wichtig ist.

Hemer. MediVital-Mitarbeiter zeigen neue Übungen, mit denen man fit bleiben kann.

Die beiden MediVital-Physiotherapeuten Lucas Kleinschmidt und Kevin Klein haben bereits in der vergangenen Woche Übungen gezeigt, mit denen zuhause ohne großen Aufwand etwas für die Fitness tun kann. Und die Resonanz war ausgezeichnet: Mehr als 10.000 Mal wurde das Video angeklickt.



Jetzt kommen neue Tipps. „Zum Einstieg hatten wir ja ein vergleichsweise leichtes Programm. Diesmal steigern wir das ganze“, kündigt Kleinschmidt an. Wieder sind sieben verschiedene Anwendungen für Unter- und Oberkörper dabei, die sich nach Belieben anspruchsvoll gestalten lassen. Diesmal geht es weniger um Mobilität, sondern um Kräftigung. Und zum Einstieg erläutert MediVital-Chef Sven Kruse, weshalb Bewegung in diesen Zeiten so wichtig ist. Das Video ist unter www.ikz-online.de abrufbar.