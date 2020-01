Feste Größe in der heimischen Dart-Szene

Die Welt ist im Dart-Fieber. Immer wenn sich um den Jahreswechsel herum im Londoner „Ally Pally“ die Elite dieses Sports trifft, sitzen auch in Deutschland zunehmend mehr Zuschauer vor den TV-Geräten. Laut dem Portal „quotenmeter.de“ schalteten am Neujahrstag 1,1 Millionen Menschen ein, als sich Peter Wright gegen Michael van Gerwen durchsetzte und Weltmeister wurde, und das obwohl auch Streaming-Anbieter das Duell im Internet übertrugen.

„Auch wir merken etwas von der WM, nämlich indem sich zu unserem offenen E-Dart-Monatsturnier mehr Leute als üblich anmelden. Am Freitag waren 16 dabei, sonst kommen um die Zehn“, sagt Markus Müller. Wenn der 46-Jährige von „uns“ spricht, ist der „Dart Treff bei Ela“ gemeint. Das kleine Lokal am Gerlingser Platz hat sich schon zu einer Zeit ganz dem Dartsport verschrieben, als kaum jemand etwas von Pfeilen und Scheiben wissen wollte.

Erst vor drei Jahren zog das Interesse wieder an. Ela, die eigentlich Michaela Müller heißt, erinnert sich: „Die Kasse unseres damals einzigen E-Dart-Automaten war nach einem Monat rappelvoll. Das ist auch unserem Automatenaufsteller aufgefallen, der uns empfohlen hatte, am Ligabetrieb teilzunehmen.“ So entstanden die zunächst Dartfreunde Gerlingsen, die rasch auch mit einer zweiten und dritten Mannschaft am komplizierten Spielbetrieb teilnahmen, inzwischen aber unter Namen wie „DT Linesteppers“ oder „Ela Minator“ antreten. Neben „wilden“ Stadtligen, die von den Aktiven in Eigenregie organisiert werden, gibt es natürlich auch Spielklassensysteme unter dem Dach der Verbände, wo „Ela Minator“ am Wochenende einen großen Erfolg feierte: den Aufstieg in die drittklassige Bezirksliga Westfalen. Besonders stolz sind sie in Gerlingsen noch heute darüber, dass sie als erste weiter entfernte Mannschaft in die Dortmunder Stadtliga aufgenommen wurden.

36 Spieler zählen zum harten Kern des Dart-Treffs

Hinzu kommt die Unterscheidung zwischen E-Dart und dem analogen Steel-Dart, wo Stahl- statt Kunststoffpfeile zum Einsatz kommen – daher der Name. In „Elas Dart-Treff“ trifft sich die ganze Bandbreite, wie Markus Müller beobachtet. Zu diesem Kreis zählen 36 Frauen und Männer. „Einige spielen nur E-Dart, andere nur Steel-Dart, manche spielen nach Möglichkeit in allen Teams mit, und dann gibt es diejenigen, die am liebsten jeden Tag spielen würden. So heiß sind die.“

Doch es gibt auch noch einen weiteren Unterschied zwischen E- und Steel-Dart, der in keinen Regelwerken oder Statuten festgeschrieben ist. Müller: „Beim E-Dart geht es eher um den Spaß, da wird viel gesprochen und gelacht. Steel-Dart steht der sportliche Erfolg an erster Stelle. Die Spieler sind hochkonzentriert, während der Partien herrscht absolute Ruhe.“

Müller kam Mitte der 90er Jahre im Raum Olpe zum Dart. Es war keine Leidenschaft auf den ersten Blick, aber eine, die ihm schon einen Las-Vegas-Trip bescherte. „Mit Freunden haben wir immer eine Kneipe angesteuert, in der Billard gespielt wurde, bevor es in die Disco ging. Aber was das Billardspielen angeht, habe ich zwei linke Hände. Nun stand in der Kneipe auch ein Dart-Automat. Das klappte am Anfang auch nur suboptimal, aber ich wurde rasch besser.“ Vorläufiger Höhepunkt war 1997 die von Müller vorangetriebene Gründung der Südsauerland-Liga, die mit 13 Teams startete und 60 Mannschaften in der Spitze erreichte. 2000 nahm er an den Deutschen Liga-Mannschaftsmeisterschaften und gewann mit seinem Team das B-Liga-Turnier. Auf Verbandskosten reisten die Spieler im Frühjahr 2001 zur E-Dart-WM in die Wüste Nevadas.

In diesem Jahr steht eine wichtige Veränderung in der Gerlingser Dart-Szene an, die parallel zu der in Iserlohn und Letmathe blüht: Aus dem „Dart-Treff bei Ela“ wird ein eingetragener Verein. „Dem gehören dann die Automaten, wodurch es für die Spieler günstiger wird, außerdem sinkt der Verwaltungsaufwand.“