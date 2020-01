Iserlohn. Der Wintercup der Dröscheder Borussia mit 52 Mannschaften und 114 Spielen ist reibungslos über die Bühne gegangen.

FCI erst im Finale bezwungen

52 Fußball-Nachwuchsteams aus neun Fußballkreisen hatte hatte Borussia Dröschede am Wochenende beim Wintercup in der Hemberghalle zu Gast. In den Altersklassen der G- bis D-Junioren kickten rund 650 Spieler mit Rundumbande auf fünf mal zwei Meter große Tore um Punkte und Pokale.

Beim Klub von der Emst ging im Vorfeld der achten Auflage nur eine kurzfristige Absage bei den G-Junioren ein, die durch den FC Iserlohn kompensiert wurde. Somit wurden alle geplanten 114 Spiele ausgetragen. Den Auftakt machten die G-Junioren. Bei den Jüngsten waren zwölf Mannschaften am Start. Alle Teams wurden als Sieger geehrt.

Die Dröscheder E-Junioren dringen ins Finale vor

Der Nachmittag stand im Zeichen der E-Junioren. 16 Teams spielten in vier Vorrundengruppen die Viertelfinalteilnehmer aus. Das gut besetzte Teilnehmerfeld zeigte torreichen und spannenden Fußball. Die Zweitvertretung des Gastgebers sowie der VfL Platte Heide I qualifizierten sich als heimische Teilnehmer für die Runde der letzten Acht. Platte Heide verlor gegen Brünninghausen und schied aus. Dröschede II besiegte RW Lüdenscheid II und zog in das Halbfinale ein. Hier wurde in einem mitreißenden Spiel der KSV Hessen Kassel II bezwungen und die Finalteilnahme perfekt gemacht. Dort unterlagen die Jungborussen dem Altjahrgang des Hombrucher SV.

Der zweite Turniertag startete mit den F-Junioren. Auch hier waren die Kicker eifrig und torhungrig. Analog zu den G-Junioren erhielten die zwölf Teams nach Turnierende ihren Pokal. Den Abschluss des Wintercups bildete die D-Junioren-Konkurrenz. Das mit einigen Bezirksligateams besetzte Teilnehmerfeld bot durchweg interessante Spiele. Der FC Iserlohn qualifizierte sich als einziger lokaler Vertreter für das Halbfinale. Dort wurde Eintracht Heesen II bezwungen. Die drei Dröscheder Teams sowie die SF Sümmern kamen nicht über die Vorrunde hinaus. Im spannenden Finale gegen den Bezirksligisten Hombrucher SV verlor der FCI 1:2.

Die gastgebende Borussia zog ein durchweg positives Fazit. Insgesamt 90 Helfer sowie die Schiedsrichter des Vereins machten den Wintercup einmal mehr zu einem gut organisierten Event, das den Gästen eine gute Atmosphäre bei durchweg fairem und interessantem Fußball bot.