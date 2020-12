FC Iserlohn will auch 2021 für Spenden sorgen

Iserlohn Das traditionsreiche Fußball-Turnier "Ein Herz für Bianca" geht in die Corona-Zwangspause.

Die SF Oestrich-Iserlohn hatten zu Beginn des Jahrtausends diese Aktion gestartet, und der FC Iserlohn führt sie fort. Unter dem Motto „Ein Herz für Bianca“ kicken Nachwuchsfußballer der Altersstufe U13 für einen guten Zweck, denn sie spielen Geld ein für die Behandlung der seit ihrer Geburt an einer Gehirnlähmung leidenden Letmatherin Bianca Toth. Neben heimischen Klubs gaben sich Jahr für Jahr auch Talente namhafter Bundesligisten am Hemberg ein Stelldichein, aber im Februar 2021 wird das nicht möglich sein. „Es ist bitter, aber unter den aktuellen Bedingungen ist ein solches Turnier nicht darstellbar“, erläuterte Cheforganisator Sascha Clever.

Bei der offiziellen Übergabe der Spende von 1000 Euro als Erlös der letzten Veranstaltung an Biancas Vater Robert Toth betonte er jedoch, dass sich der Verein auch in einem Jahr ohne Turnier engagieren werde. „Wir wollen im Frühjahr auf jeden Fall wieder einen Betrag spenden“, sagt Clever. Geld soll durch besondere Aktionen einzelner Jugendteams eingespielt werden. So sind Laufwettbewerbe geplant, bei denen die Eltern der Jugendlichen pro gelaufenen Kilometer Geld spenden. Darüber hinaus ist eine Trikotversteigerung vorgesehen, und der Verein selbst will auch in die Spendenkasse einzahlen.

Sascha Clever würde zum Jahreswechsel normalerweise schon mitten in den Turniervorbereitungen stecken, diesmal hat er ungewohnten Freiraum. „Aber trotz des enormen Aufwandes fehlt mir diese Veranstaltung total. Und wir werden 2022 auf jeden Fall weitermachen.“ Das letzte Turnier am Hemberg gewann im übrigen der Nachwuchs von Hannover 96, und auch bei dieser Veranstaltung setzten die erfolgreichen Mannschaften die schöne Tradition fort, ihre Siegprämien für den guten Zweck zu spenden, Bislang haben die Iserlohner Fußballer schon über 40.000 Euro für die heute 27-jährige Bianca Toth eingesammelt. Das Geld hilft bei der Finanzierung aufwendiger Therapiemaßnahmen, wie zuletzt eine Physiotherapie zur Skoliosebehandlung in Rumänien.