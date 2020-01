Packende Duelle gibt es auf dem Rasen in der Matthias-Grothe-Halle in Hülle und Fülle.

Iserlohn. Der SSV Kalthof freut sich auf die U15-Hallenmasters, die an diesem Freitag mit der Qualifikation beginnen. Künftige Stars unter die Lupe nehmen.

Es ist alles bis ins kleinste Detail geplant

„Von mir aus kann es sofort losgehen.“ Tobias Wolfsheimer fiebert mit seinem Organisationsteam der sechsten Auflage der Hallenmasters für U15-Fußballer entgegen und versichert: „Wir haben alle Vorbereitungen abgeschlossen.“

Am Donnerstag wurde ab 22 Uhr der Kunstrasen in der Matthias-Grothe-Halle verlegt, der Ball kann also rollen. Die Zuschauer dürfen sich wieder auf Fußball aus der Feinkostabteilung freuen, wenn Deutschlands und Europas Nachwuchselite zum Stelldichein in die Waldstadt kommt.

Die vom SSV Kalthof ausgerichteten U15-Hallenmasters am Hemberg haben echte Sogwirkung entwickelt und sind mittlerweile bundesweit etabliert. Sie sind neben dem Mercedes-Benz-Junior-Cup in Stuttgart und dem U15-MTU-Hallencup in Friedrichshafen das größte Hallenturnier dieser Art in Deutschland. „Selbst in Europa gibt es kein größeres“, behauptet Wolfsheimer. Über 1000 Talente seien in den vergangenen fünf Jahren am Hemberg gewesen. „Mit den anderen beiden Turnieren können wir uns nicht vergleichen, unseres ist zwar qualitativ auch hochwertig, aber trotzdem familiär. Die Trainer sind immer wieder überrascht, was wir alles für sie und die Spieler machen.

Zahlreiche Scouts halten Ausschau nach Talenten

„Täglich trudeln Ticketreservierungen für Scouts aus Deutschland und Europa ein. Sie wollen Ausschau halten nach jungen Talenten. Der eine oder andere noch unbekannte Name wird mit Sicherheit wieder den Weg in diverse Notizblöcke finden – wie einst Yusuf Demir. Der Jungprofi von Rapid Wien gastierte zwei Jahren am Hemberg und wurde jetzt beim Junior-Cup in Stuttgart, das als weltbestbesetztes Turnier für U19-Teams gilt, zum zweiten Mal in Folge als bester Spieler ausgezeichnet.

Der erst 16-jährige Stürmer trainiert bereits mit den Rapid-Profis und debütierte im Dezember gegen Admira Wacker. Mit seiner Einwechslung wurde Demir zum jüngsten Rapidspieler der österreichischen Bundesligageschichte. Er steht im Fokus etlicher Topklubs wie Real Madrid, FC Barcelona oder Borussia Dortmund und Rekordmeister Bayern München. Rapid Wien ist am Wochenende wieder zu Gast am Hemberg, möglicherweise mit einem neuen Ausnahmetalent.

Auf Entdeckungssuche nach den Stars von morgen werden wohl auch die Zuschauer sein und die Nachwuchsakteure der gleich neun teilnehmenden Bundesligaklubs genauer unter die Lupe nehmen. Borussia Dortmund (mit dem Iserlohner Emil Metz im Tor), FC Schalke 04, Fortuna Düsseldorf, 1. FC Köln, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, Hertha BSC Berlin, Eintracht Frankfurt und zum ersten Mal Union Berlin sorgen mit den beiden Zweitligisten VfB Stuttgart als Titelverteidiger und dem Hamburger SV für ein klangvolles Teilnehmerfeld. Die internationale Komponente wird durch Grasshoppers Zürich, Sparta Prag sowie die erstmals vertretende PSV Eindhoven, und eben durch Wien vertreten.

Natürlich darf bei so einem Turnier auch der lokale Bezug nicht fehlen. Neben Gastgeber SSV Kalthof und dem FC Iserlohn können sich bei dem am Freitag startenden Qualifikationsturnier noch drei Mannschaften aus der heimischen Region im 20 Teams starken Hauptfeld platzieren.

Flankiert wird das Turnier von zwei identischen fünfstelligen Zahlen: Die ersten fünf Auflagen sahen insgesamt 16.000 Zuschauer, 16.000 Euro kamen auch als Erlös für den Verein „Kinderlachen“ zusammen. „Beide Zahlen“, so Mit-Organisator Jan Frey, „wollen wir am Wochenende auf 20.000 erhöhen.“ Damit dies gelingt, wünscht sich der Ausrichter an allen drei Tagen eine rappelvolle Halle und stimmungsvolle Kulisse.

Bis ins kleinste Detail wurde alles geplant, um einen reibungslosen Ablauf zu gewähren. So werden 400 Mahlzeiten für die jungen Kicker von der Hemberg-Mensa zubereitet, knapp 100 Helfer stehen parat, ebenso die 60 Gast-Familien. „Erstmals“, so Wolfsheimer, „sind wirklich alle Spieler privat untergebracht.“ Das soll den kulturellen Meinungsaustausch fördern. „Auch dazu ist der Sport da. „Ein attraktives Rahmenprogramm soll zusätzlich zum Hemberg locken. Der im Vorjahr bei den Besuchern gut angenommene Fußball-Freestyler Patrick Bäurer wird erneut seine Tricks vorführen und in der Hemberghalle Workshops ausrichten. Dafür können sich Interessenten per E-Mail, freestyler@iserlohner-hallenmasters.de, bewerben.

FUNino-Turnier am Hemberg lockt 34 Mannschaften

Ein Magnet war auch der eSport-Bereich. Der Iserlohner Danny Troughton, einer der erfolgreichsten eSportler in Deutschland, lädt wieder zum Turnier ein, die Plätze sind allerdings nahezu ausgebucht. Nähere Informationen gibt es über die Kalthofer Homepage.

Neu im Programm sind die „FUNino Masters“ für G- und F-Junioren,die in enger Kooperation mit der Iserlohner Turnerschaft ebenfalls in der Hemberghalle stattfinden. Für dieses Turnier haben sich 34 Teams mit 200 Kindern angemeldet. FUNino ist ein neuer Trend, bei dem Drei gegen Drei auf jeweils zwei Tore spielen und kein Trainer eingreift oder Anweisungen gibt. „Die Jungs regeln alles unter sich“, erklärt Wolfsheimer.