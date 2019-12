Erstes Pfeifkonzert für schwache Roosters

Reichlich Geschenke verteilten die Iserlohn Roosters am Nikolaustag im Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg. Zu keinem Zeitpunkt fanden sie in die Partie und unterlagen den Niedersachsen deutlich wie verdient. Platz zehn ist nun sechs Punkte entfernt.





Iserlohn Roosters - Grizzlys Wolfsburg 1:5 (0:2, 0:2, 1:1). Mit einem Intensivtraining am Spieltag wollte Trainer Jason O’Leary der Gefahr einer möglichen Schläfrigkeit im Auftaktdrittel, wie es in Köln passiert ist, entgegenwirken. Doch nach nur 77 Sekunden hatte Wolfsburg den Spielplan der Roosters ad acta gelegt. Nach Scheibenverlust von Bobby Raymond schob Machacek ungehindert die Scheibe durch die Schoner von Roosters-Torwart Anthony Peters. Die Defensive reagierte zu schläfrig, die Zuordnung fehlte. Es war Wolfsburgs erster Schuss auf das Iserlohner Gehäuse.

Die kalte Dusche wirkte lähmend auf die Roosters, die eine Zeit lang brauchten, um sich vom Schock des frühen Rückstandes zu erholen. Wenigstens gerieten sie in Unterzahl nicht noch höher in Rückstand. Trotzdem, der IEC reagierte mehr als dass er agierte.

Erste nennenswerte Chance nach 15 Minuten

Erst fünf Minuten vor der Pause sendete er mit einer guten Chance von Chris Rumble nach Konter über Jake Weidner ein Lebenszeichen. Doch kurz darauf bestraften sich die Gastgeber erneut selbst. Alex Grenier sprang nach einem Aufbaupass von Ryan O’Connor die Scheibe vom Schläger in die eigene Zone, Rech bedankte sich mit einem Handgelenkschuss zum 0:2 für dieses Nikolausgeschenk. Die Entstehung der beiden Gegentore spiegelte die derzeitige Lage der Roosters wieder. Und Jason O’Leary dürfte spätestens jetzt seine Maßnahme vom Intensivtraining in Frage gestellt haben.

Mit Beginn des zweiten Abschnitts wäre fast schon das 0:3 gefallen. Alex Petan, dem so gut wie nichts gelang, leistete sich einen Puckverlust an der eigenen blauen Linie an Johansson. Peters verhinderte zunächst Schlimmeres und erarbeitete sich das Glück des Tüchtigen, als nach einem Rückhandschuss von Olimb die Scheibe ohne Folgen frei neben ihm liegen blieb (22.). Offensiv blieben die Roosters harmlos.

Symptomatisch war nach einem Aufbaupass, dass Daniel Weiß die Scheibe etwas zu weit für Brett Findlay vorlegte. Der Kanadier hätte freie Bahn gehabt (25.). Kein Wunder, dass auch das Powerplay (27.) ebenso harmlos blieb. Zwar setzten sich die Roosters im Anschluss für einen Moment in der Wolfsburger Zone fest, doch die Schüsse waren entweder zu ungenau oder eine sichere Beute für Grizzlys-Goalie Brückmann. Auf der anderen Seite verhinderte Peters bei Vier gegen Vier nach einem Wechselfehler gleich zweimal gegen Machacek erneut das 0:3 (31.). Kurz darauf schlug es dann doch ein. Janik Möser stand nach einem Bandenabpraller in Unterzahl zu weit von Johansson entfernt. Unmut machte sich breit in der Eissporthalle, der sich dann in deutliche Pfiffe steigerte, als Machacek in Unterzahl zum 0:4 nach einem offensivem Scheibenverlust der Roosters einklinkte. „Wir wollen Euch kämpfen sehen“ schallte es von den Rängen. Peters machte entnervt Platz für Andreas Jenike. Mit einem gellendem Pfeifkonzert verabschiedeten die Fans den IEC in die Kabine. „Wir müssen hinten dicht machen und Andi Jenike unterstützen, was wir bei Thony Peters nicht getan haben. Wir müssen ein Tor machen und darauf aufbauen“, appellierte Daniel Weiß in der letzten Drittelpause bei „Magentasport“.

Fehlenden Einsatz konnte man den Roosters im Schlussabschnitt nicht vorwerfen. Der Wille zur Ergebniskorrektur war deutlich zu erkennen. Und mit O’Connors Schlagschuss zum 1:4 gelang wenigstens mal wieder etwas Zählbares im Powerplay. Zudem war die Prognose von Daniel Weiß aufgegangen.

Doch zu mehr reichte es bei den Roosters trotz aller Bemühungen nicht. Machacek zeigte mit seinem dritten Treffer, wie einfach das Toreschießen gegen den IEC sein kann. Von der linken Bande zog er vors Tor und netzte im Nachsetzen ein. Es war der Schlusspunkt an einem eishockeytechnisch trüben Nikolaustag. Mit der Schlusssirene hallten erneut deutliche Pfiffe durch die Eissporthalle am Seilersee.