Fußball Erinnerungen an Kantersiege und Rekordkulissen

Iserlohn Ein Rückblich auf Die zehn spektakuläre Fußballspiele der vergangenen 20 Jahre - Teil eins.

Eine große Zuschauerkulisse verfolgte direkt nach der Jahrtausendwende diverse Fußball-Höhepunkte. Häufig pilgerten mehrere Tausend Fans zu den Spielen gegen die Fußball-Prominenz. In den vergangenen 20 Jahren setzten aber vor allem die 2012 fusionierten Branchenführer SF Oestrich-Iserlohn und TuS Iserlohn die Akzente, etwas später gesellte sich auch Borussia Dröschede hinzu. An zehn ganz besondere Spiele möchten wir an dieser Stelle noch einmal erinnern.

18. August 2002: Sieben auf einen Streich. Vor 1100 Besuchern geht der TuS Iserlohn mit 4:3 ein letztes Mal als Sieger aus dem Lokalderby gegen die Oestricher Sportfreunde hervor. Durch Treffer von Damian Jamro (2) und Frank Hellfeier bei Gegentoren von Fabian Lenz, Sebastian Rademacher und Rafael Lehmann steht die Partie kurz vor dem Abpfiff 3:3. In der Nachspielzeit ist Benedikt Michen der gefeierte Schütze.

8. Dezember 2002: Im folgenden Aufeinandertreffen haben die Sportfreunde mit 4:3 die Nase vorne. Damit nimmt der Niedergang des TuS Iserlohn seinen Lauf. Für sechs Euro Eintritt sehen 800 Fans wieder sieben Tore, durch Fabian Lenz (2), André Juchum und Savas Demirci für Oestrich sowie Frank Hellfeier (3) für den TuS. Ein großer Weihnachtmarkt gibt diesem Derby einen würdigen Rahmen.

21. April 2004: Zukunft gegen Vergangenheit. Das 34. und letzte Verbandsliga-Derby gewinnen die im Oberliga-Aufstiegsrennen gut platzierten SF Oestrich-Iserlohn mit 5:1. Der arg gerupfte Verlierer TuS Iserlohn liegt mit Peter Potthoff an der Linie im Schledde-Stadion schon nach 46 Minuten mit 0:5 zurück. Fast 1000 Besucher erleben, weshalb die Gastgeber um den Titel spielen und der TuS schier hoffnungslos im Tabellenkeller steckt.

5. September 2004: Der Niedergang des TuS Iserlohn setzt sich auch unter Coach Fritz Kissing im Landesliga-Derby bei Borussia Dröschede fort. Auf der Emst gewinnen die von Rainer Mattukat betreuten Hausherren vor 500 Besuchern mit 6:0. In dieser Saison schaffen die Dröscheder den Aufstieg, und der Verlierer steigt nach turbulenten Trainer-Wechseln ohne Punktgewinn in die Bezirksliga ab.

16. Oktober 2005: Unter der Regie von Oliver Ruhnert feiern die SF Oestrich-Iserlohn den höchsten Verbandsliga-Sieg der Vereinsgeschichte. Beim 10:0 gegen den SC Neheim ist fast jeder Schuss ein Treffer, und Lars Scheerer trägt sich vor 600 Zuschauern gleich viermal in die Torschützenliste ein.

9. August 2009: Das erste Westfalenliga-Derby zwischen Borussia Dröschede und den SF Oestrich-Iserlohn lockt knapp 1500 Fans auf die Emst. Die Mannschaft von Holger Gehrmann bezwingt die von Tim Langenbach trainierten Gäste durch einen Treffer von Robin Wilke mit 1:0.

1. April 2010. Ein denkwürdiges Derby läuft im Schledde-Stadion ab. Die Sportfreunde verlieren auch das zweite Derby gegen Borussia Dröschede. Vor 800 Zuschauern geraten die Gastgeber nach einer frühen roten Karte schnell ins Hintertreffen. Die Borussia feiert am Ende euphorisch den auch in der Höhe verdienten 6:0-Erfolg. Überragender Akteur ist Vincenzo Burgio mit zwei Toren.

12. Juni 2016: Bitteres Ende eines großen Traums für die C-Junioren des FC Iserlohn. Tollen Fußball bietet das Finale um die Westfalenmeisterschaft, und der SC Paderborn setzt sich im Willi-Vieler-Stadion vor 700 Zuschauern gegen die Schützlinge von Oliver Ruhnert und Sascha Clever durch. Erst im Elfmeterschießen (3:1) machen die favorisierten Gäste den Regionalliga-Aufstieg perfekt. Nach regulärer Spielzeit heißt es 1:1 (FCI-Torschütze: Selim Kahraman).

20. August 2017: Über 700 Besucher verfolgen das erste Hemeraner Bezirksliga-Derby. Unter der Leitung von Andrea Mazzeo distanziert Aufsteiger SV Deilinghofen/Sundwig den späteren Absteiger SG Hemer (mit Trainer Ramazan Ceylan) eindeutig mit 3:1. Salvatore Militano macht mit zwei Treffern den Unterschied.

12. November 2017: Der leidenschaftliche Kampf wurde nicht belohnt. Im Westfalenpokal-Viertelfinale unterliegt der von Christian Hampel trainierte Westfalenligist FC Iserlohn vor rund 1000 Zuschauern dem Drittligisten SF Lotte mit 2:3. Zwei Treffer von Yannick Marks reichen nicht.