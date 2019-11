Foto: Michael May

Trickreich und torgefährlich präsentierte sich Sergio Pereira in Recklinghausen.

Rollhockey ERGI feiert Doppelsieg in Recklinghausen

Iserlohn. Erst schlagen die Frauen den gastgebenden RHC, anschließend holen sich auch die Männer drei Punkte.

Gleich zweimal stand am Samstag in den Rollhockey-Bundesligen die Partie RHC Recklinghausen gegen ERG Iserlohn auf dem Programm. Zunächst spielten die Damenteams gegeneinander, im Anschluss duellierten sich die Männer. In beiden Spielen siegte die ERGI deutlich.