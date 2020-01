ERGI auf dem Sprung unter die letzten Vier

Als haushohe Favoriten gehen sowohl die ERGI-Damen, als auch die Herren in ihre Spiele am morgigen Samstag. Im DRIV-Pokalwettbewerb winkt jeweils gegen Zweitligisten der Einzug ins Halbfinale.

Das Damen-Team tritt um 15 Uhr beim RSC Darmstadt an – es ist eine Begegnung, auf die sich in den Reihen vor allem eine Iserlohner Spielerin freuen dürfte: Simone Firll kam vor der laufenden Saison aus Darmstadt, wo sie noch immer lebt, zur ERGI. Eine wie sie in den eigenen Reihen zu haben, ist durchaus von Vorteil, denn ein Punktspiel haben die Südhessinnen bislang noch nicht bestritten. Das Team ist daher kein völlig unbeschriebenes Blatt. „Es ist unsere Aufgabe, die Sache nach Hause zu bringen“, fordert Spielführerin Katharina Neubert, die zwar nicht ernsthaft an die Möglichkeit einer Überraschung glaubt, aber vor Überheblichkeit warnt. „Calenberg hatte sich im Vorjahr in Darmstadt schwer getan.“ Bis auf Torhüterin Jessica Ehlert (Arbeit) sind die Iserlohnerinnen komplett.

Halbfinalspiele bei Frauen und Männern so gut wie klar

Im Falle eines Sieges warten im Halbfinale höchstwahrscheinlich die Moskitos Wuppertal, die keine unlösbare auf dem Weg ins Endspiel darstellen. Ganz anders träfe es die Männer: Auch für sie scheint der Weg in die Vorschlussrunde zwar vorgezeichnet, da der Viertelfinalgegner ERSC Schwerte heißt – ebenfalls ein Zweitligist. Aber dann droht Top-Team Germania Herringen.

Warum die Partie in der Nachbarstadt erst um 19 Uhr beginnt, ist für ERGI-Trainer Alfredo Meier ein Rätsel. „Vielleicht ist die Halle nicht früher frei.“ Etwas ärgerlich ist die späte Anstoßzeit trotzdem. Davon einmal abgesehen erwartet er, dass seine Spieler das Derby ernst nehmen. In die Pflicht nimmt er die Talente wie Torwart Fabio Silva und Marco Aleixo, die von Beginn an ran dürfen. Mit Nils Hilbertz und Kapitän Sergio Pereira fehlen wahrscheinlich zwei Etablierte. Hilbertz ist infolge seiner beim Spiel in Cronenberg erlittenen Kopfverletzung ganz sicher nicht dabei, Pereira klagte zuletzt über Knieprobleme und setzte am Dienstag mit dem Training aus.