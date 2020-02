Eisbären einen Tick abgezockter als die Roosters

Berlin bleibt für Iserlohn kein lohnendes Reiseziel. Aufgrund eines schwachen Mittelabschnitts kassierten die Roosters die dritte Pleite in Folge. Die Gefahr, noch auf den letzten Platz abzurutschen, bleibt daher weiter bestehen. „Wir haben zu kompliziert gespielt, das hat Berlin wieder reingebracht“, haderte Julian Lautenschlager mit dem IEC-Auftritt. Eine gute Leistung zeigte Alexander Blank im seinen dritten DEL-Spiel.





Eisbären Berlin - Iserlohn Roosters 4:2 (1:1, 2:0, 1:1). 20 Punkte Rückstand auf Platz zehn hatten die Iserlohn Roosters vor der Partie. Angesichts der schwachen Leistung gegen Krefeld stellte sich daher die Frage: Wie klappt’s eigentlich mit der Motivation? „Es ist eine Frage des Charakters und der Arbeitsleistung“, sagte Trainer Jason O’Leary vor der Partie im „Magentasport“-Interview. Und Jens Baxmann gab in der alten Heimat vor seinem 899. DEL-Spiel zu, dass die bald zuneige gehende Hauptrunde „enttäuschend“ sei und er weiter auf den Spaßfaktor jedes Einzelnen setze. „Wenn man keinen Spaß hat, sollte man aufhören.“

Clarkes Tor unterstreicht Iserlohns gute Anfangsphase

Dieser Spaßfaktor schien den Sauerländern beim Trip in die Hauptstadt nicht abhanden gekommen zu sein. Denn sie starteten recht ordentlich in die Partie und setzten früh den ersten Nadelstich. Michael Clarke startete aus der neutralen Zone auf rechts durch und zielte im Abschluss an seinem früheren Mannschaftskollegen Sebastian Dahm vorbei in den Winkel – eine überraschende, aber nicht unverdiente frühe Führung. Es war das 100. Saisontor. „Wir spielen füreinander, einige Jungs spielen auch für einen neuen Vertrag“, beschrieb der Torschütze in der ersten Drittelpause seine Motivation. Die Roosters zeigten zunächst eine solide Auswärtsleistung. In Unterzahl ließen sie wenig zu, allerdings gelang im Powerplay auch gewohnt wenig.

Als man in der Defensive einen Moment zu tief stand, zog Kettemer von der blauen Linie platziert ab, Olver rauschte in den Slot und fälschte die Scheibe unhaltbar zum insgesamt gerechten Ausgleich ab. Mit dem Start ins den Mittelabschnitt war deutlich zu spüren, dass die Hausherren nun das Heft in die Hand nehmen wollten. Reichel scheiterte nach wenigen Sekunden an Jenike, Pföderl verpasste nur knapp die Scheibe von Noebels. Aber noch konnten die Roosters soweit mithalten, dass nichts anbrannte. Das galt aber nur bis zur „Halbzeit“ der Partie. Offensiv fanden die Gäste dagegen kaum noch statt. Berlin dagegen machte zunehmend Druck und kam über Kettemer, Sheppard (26.) und Müller zu guten Chancen.

Ortegas 2:1 kurz drauf ging daher völlig in Ordnung, war jedoch in der Entstehung typisch für die Roosters. Weil Raymond, Buschmann und Lautenschlager zu langsam agierten, Jenike zudem zu früh auf den Schonern war, konnte der Torschütze die kleine Lücke zwischen Jenikes Schulter und dem Kreuzeck zur Führung nutzen. Und weil man Reichel im Bullykreis wenig später genauso gewähren ließ, nutzten die Eisbären Iserlohns Passivität zum 3:1. Wieder einmal hatten die Roosters ein schwaches Mitteldrittel gezeigt. Sie mussten sich also steigern, um nicht mit leeren Händen nach Hause zu fahren. Was auch gelang. Läuferisch deutlich verbessert präsentierten sie sich im Schlussabschnitt und hielten die Eisbären vom eigenen Tor fern. Und sie machten es wieder spannend. In Unterzahl schloss Alex Dmitriev einen Angriff über Clarke und Baxmann zum 2:3 ab. Doch zu mehr reichte es nicht. Auch die Herausnahme von Jenike 101 Sekunden vor Schluss zugunsten eines sechsten Feldspielers brachte nichts mehr ein. Stattdessen sorgte Olver für die Entscheidung.