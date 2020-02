Den Sechzigsten kann man ja durchaus als Einschnitt verstehen und zur Rückschau wie für Gedanken über die Zukunft nutzen. Dass es bei zweimal Sechzig ganz ähnliche Vorstellungen sind, überrascht nicht. Walter und Alfred Klein, die an diesem Mittwoch ihren runden Geburtstag feiern, ticken in vielen Dingen ziemlich gleich. Und wenn Alfred, eine Viertelstunde jünger als sein Zwillingsbruder, zu Beginn des Gesprächs betont, dass man nur den Blick nach vorn richten wolle, dann ist natürlich klar, dass das nicht so einfach funktionieren wird.

Bei den Kleins geht es immer um Handball, der sie nun schon seit 50 Jahren begleitet, und es geht auch immer noch um den HTV, von dem sie sich nach Querelen mit den Verantwortlichen in der Führungscrew am Ende der letzten Saison mehr oder weniger rigoros getrennt haben. Walter Klein, bis zum Sommer Co-Trainer und zuvor jahrelang im Vorstand, war konsequent, hat seine Mitgliedschaft gekündigt und war seither auch nicht mehr in Sachen Handball im Grohe-Forum. Bruder Alfred hingegen trainiert noch bis zum Ende der Saison die unter TV Westig firmierende C-Jugend, schaut regelmäßig die Heimspiele der ersten Mannschaft an und will das als zahlendes Mitglied auch in Zukunft tun.

Wenn man die beiden nach den besonderen Momenten aus fünf Handball-Jahrzehnten fragt, dann erwähnen sie die Blütezeit des TV Schwitten in den 1980er Jahren. „Da gab es noch echtes Vereinsleben“, erinnert sich Alfred und sein Bruder ergänzt: „Zu der Zeit stimmet im Verein einfach alles.“ Beide schlugen später die Trainerlaufbahn ein, und beide fanden schließlich beim HTV ein gemeinsames Betätigungsfeld. Als Walters Sohn Christian in der E-Jugend begann und kein Trainer zur Verfügung stand, übernahm der Vater die Verantwortung. Und Alfred erinnert sich gern an das Jahr 2000. „Da gab es zwei Krabbelgruppen beim HTV, und da mischten die Jungs mit, die später in der A-Jugend-Bundesliga gespielt haben.“ Wie sein Sohn Max. Dass er eine Nachwuchsmannschaft auf dieses Niveau führte, gehört zu den größten Erfolgen in der heimischen Handballszene überhaupt.

Auch am richtungweisenden Umschwung im Seniorenbereich des Vereins waren die Klein-Brüder maßgeblich beteiligt. Als in der Saison 2010/2011 der Abstieg aus der Landesliga drohte, wurden auf ihre Initiative hin die Essener „Altinternationalen Marc Dragunski und Stefan Krebietke verpflichtet. Der Klassenerhalt gelang, doch die nächsten Kraftakte, auch mit spanischen Importspielern, missglückten. Der Aufstieg in die Verbandsliga gelang erst unter der Regie des Trainers Hendrik Ernst, und es ging gleich weiter in die Oberliga. Die Mannschaft sorgte für ein volles Grohe-Forum, und der Verein schien noch nicht am Ende seiner Möglichkeiten angekommen zu sein. Heute muss man vermuten, dass es bereits der Gipfel war.

Der HTV ist auch nach dem Abschied noch ein Thema

Walter Klein verweist auf atmosphärische Störungen und Quertreiber in den eigenen Reihen bereits im ersten Jahr nach dem Aufstieg. Und sein Bruder blendet noch ein paar Jahre weiter zurück. „Der größte Fehler war es, damals Klaus Hennecke zu entmachten. Wir waren mit daran beteiligt und müssen uns der Verantwortung stellen.“ Beide Kleins lagen in der Endphase ihres Wirkens mit dem Vorstand immer mehr über Kreuz, was zu der Frage führt, weshalb sie nicht selbst in die Bresche gesprungen sind, als der Verein im Frühsommer letzten Jahres kurzzeitig führungslos war. „Es wurde gegen uns Stimmung gemacht, das hätte keinen Sinn gehabt,“ betont Alfred Klein. Heute sieht der ehemalige sportliche Leiter die „Erste“ im Abstiegskampf der Oberliga und sagt: „Diese Führung ist auf dem besten Wege, alles wieder so herzustellen, wie wir es bei unserem Einstieg damals vorgefunden haben. Ich weiß nicht, ob einen das zufriedenstellen kann.“

Der HTV bewegt sie immer noch, und beide schließen nicht aus, unter völlig anderen Rahmenbedingungen noch einmal mitzuwirken. „Aber irgendwann denkst du auch, dass es vielleicht zu spät ist, um noch einmal etwas ganz neu aufzubauen“, sagt Walter Klein und verweist ausnahmsweise einmal auf sein Alter. Das führt er auch mit Blick auf seine politischen Aktivitäten an. Bei der nächsten Kommunalwahl will er letztmals für die CDU antreten. „Danach sollen Jüngere ran.“ Ansonsten ist das Alter bei den nun 60-Jährigen kein Thema. Wer sie auf den Ruhestand anspricht, erntet verwunderte Blicke. „Ich arbeite, solange ich kann,“ versichert Walter Klein, der mit seinem Bruder zusammen einen Metallwarenbetrieb in Deilinghofen leitet. „Wichtig ist, dass wir gesund bleiben und es immer genug Arbeit gibt“, ergänzt er mit Hinweis auf die 30 Beschäftigten. Beruflich kürzer zu treten, kommt auch seinem Bruder Alfred nicht in den Sinn. Mehr als ein paar Tage Urlaub gönnt er sich nicht, drei Wochen lang Firma und Hemer hinter sich zu lassen, wäre für ihn unvorstellbar. Und im Handball will er ja etwas Neues wagen, als Trainer beim HV Sundern.

Der Zeitplan der Kleins ist zwar stets gut gefüllt, doch ein Hobby teilen sie mit wachsender Leidenschaft: Ausflüge mit dem E-Bike. Der Gesundheit tut es gut, und dass der Akku immer schön aufgeladen bleibt, ist den Brüdern ein besonderes Anliegen. Schließlich weiß man nie, ob ihr geliebter Handballsport nicht doch noch einmal ihr verschärftes Engagement erfordert.