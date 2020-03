Dieses letzte Heimspiel der DEL-Serie 2019/2020 war in gewisser Weise ein Spiegelbild der Saison. Die Roosters mühten sich, aber ihre Offensivschwächen und die mangelnde Qualität etlicher Akteure verhinderten einen Erfolg. Doch das Publikum stärkte ihnen auch in der Niederlage den Rücken und akzeptierte, dass diese Mannschaft dem Meister kein ebenbürtiger Kontrahent war. Minutenlang wurden Spieler nach der Schlusssirene von den Fans gefeiert, als sie ihr „Danke“-Plakat ausrollten. Und einer bekam noch eine Extraportion Ovationen spendiert: Pechvogel Marko Friedrich, der seit Monaten zuschauen muss.





Iserlohn Roosters - Adler Mannheim 1:4 (0:1, 0:1, 1:2). Die treue Anhängerschaft hatte gewiss auf einen schöneren Ausklang gehofft, doch dazu waren die Roosters nicht imstande. Ihr letzter Akt vor heimischer Kulisse begann reichlich unspektakulär, was nicht unbedingt verwundern musste. Das Bemühen um den bestmöglichen Abschluss wird zwar gern betont, doch an der praktischen Umsetzung hapert es dann doch. Die Sauerländer liefen dem Meister im ersten Drittel jedenfalls weitgehend hinterher, obwohl der beileibe kein Vollgas gab.

Vollgas ist für den Meister nicht erforderlich

Ein schnelles Tor in Überzahl, als nach der Parade des gewohnt stark haltenden Andreas Jenike kein Iserlohner Verteidiger aber Mannheimes David Wolf schnell genug schaltete, gab die Richtung vor. Die individuelle Klasse der Gäste führte zu spielerischen Vorteilen, und weil auch das Tempo hoch gehalten wurde, entwickelte sich eine klare Dominanz. Nur die mangelnde Konsequenz im Abschluss verhinderte eine deutlichere Führung.

Die Roosters waren damit ausgelastet, vor dem eigenen Tor Schlimmeres zu verhindern, echte Offensivaktionen mit zumindest einem Ansatz von Torgefahr waren dünn gesät. Der Unterhaltungsfaktor des ersten Abschnitts fiel somit überschaubar aus, so dass es viele Besucher zu schätzen wussten, dass es Maskottchen „Icey“ versteht, einen vortrefflichen Pausenclown abzugeben. Wer danach auf Besserung auf dem Eis gehofft hatte, wurde jedoch enttäuscht. Mannheim beherrschte die Szenerie weiterhin nach Belieben, kombinierte sich mühelos vor das Iserlohner Tor, ließ es aber bei einem weiteren Treffer bewenden. Kämmerer war nach 24 Minuten zur Stelle.

Von einer möglichen Vorentscheidung sahen die Gäste ab, es schien ihnen schließlich auch so kein Ungemach zu drohen. Die Roosters hatten Probleme im Spielaufbau, verloren oft die Scheibe ziemlich schnell und kamen nur zu wenigen Abschlüssen (Lautenschlager, MacQueen), die Endras aus seiner Beschäftigungslosigkeit rissen. Das Spiel lief minutenlang ohne eine Unterbrechung und die Fans wurden immer ruhiger.

Einige Ultras wollten mit wenig geistreich beschrifteten Transparenten gegen DFL und DEL und gegen Kollektivstrafen für einen Hingucker sorgen, aber das lieferte ebensowenig nachhaltigen Gesprächsstoff wie dieses einseitige Spiel. Die Stimmung schien gleich zu Beginn des Schlussabschnitts sogar noch weiter zu sinken, als Mannheims Huhtala nur 35 Sekunden nach Wiederbeginn erhöhte. Aber es wurde dann doch kein so trostloser Ausklang, denn Chris Rumble gelang im Powerplay das 1:3 (43.).

Und plötzlich war wieder Leben in der Bude. Der nächste Jubel von den Rängen galt zwar der Freibierankündigung nach Spielschluss an der Pistenbar, aber ein wenig Hoffnung auf spannende Schlussminuten begleitete die Sauerländer durchaus.

Zu ihrem Leidwesen konnten die Mannheimer bei Bedarf aber wieder einen Gang hoch schalten, wirklich in Bedrängnis ließ sich die Mannschaft nicht mehr bringen. Zumal sich die Roosters mit zwei Strafzeiten in kurzer Folge selbst den Endspurt erschwerten. Und so war der weitere Verlauf bei einem Zwei-Tore-Rückstand vorgezeichnet. Jenike ging in den letzten zwei Minuten vom Eis, die Adler trafen ins leere Tor und machten alles klar. Es folgte noch Lampls höchst überflüssiger Bandencheck gehen Blank und eine finale Raufeinlage mit Raymond, ehe nach der Schlusssirene doch noch ein Bild der Harmonie entstehen durfte. Die unterlegene Mannschaft bedankte sich, und die Fans verabschiedeten sie mit viel Applaus in die Pause.