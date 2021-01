Ein seltenes Paradies für Skilangläufer

Iserlohn Familie Kammermeier sorgt für Top-Bedingungen auf dem Hegenscheid.

Wer am vergangenen Wochenende die verschneiten heimischen Höhenlagen genießen wollte, der war dort nicht alleine. Trotz starker Corona-Beschränkungen zog es Tausende an die Peripherie der Waldstadt, vor allem um dort zu Rodeln. Deutlich ruhiger ging es auf dem Hegenscheid zu, denn dort hatte der Skiklub Iserlohn die Chance genutzt, das Areal des Segelflugplatzes für Skilangläufer herzurichten.

Seit 2017 kümmert sich der 54-jährige Carsten Kammermeier zusammen mit seinen Söhnen Gian-Luca (21) und Dario (19) um die Loipe, hatte aber bislang nur wenig Gelegenheit dazu, denn auch auf fast 500 Metern blieb der Schnee, wenn er überhaupt fiel, in den letzten Jahren nur selten liegen. „In die Lehre“ ist Kammermeier, seit rund 20 Jahren Skiklub-Mitglied, bei Vereins-Urgestein Franz-Josef Hilpke gegangen, der das Areal viele Jahre lang mit großem Enthusiasmus bearbeitet hat und den er zunächst als Urlaubsvertretung ersetzte.

Somit kennt er die Kniffe, die bei dem 1,7 Kilometer langen Kurs rund um Start- und Landebahn erforderlich sind. Bei deutlich mehr Schnee kann der Kurs noch über einen benachbarten Hügel geführt werden. „Es gibt zwei Stellen, an denen das Wasser von unten auch bei niedrigen Temperarturen durch die Wiese drückt“, berichtet Carsten Kammermeier. Hier sei eine besondere Pflege erforderlich. Und selbst bei guter Schneelage wie am Wochenende ist die Loipe nicht von Dauer. „Der Boden ist nicht gefroren, so dass der von uns komprimierte Schnee in den Spuren von unten wegtaut“, beschreibt er das Problem.

Zusammen mit seinen Söhnen hat er deshalb Schnee in die Loipen gefegt, um diese anschließend wieder spuren zu können. Das funktioniert mit einem Skibob, an den ein Spurgerät angehängt wird. Der Arbeitseinsatz der Kammermeiers am Hegenscheid dauerte am Wochenende satte sieben Stunden – immer im Wissen, dass nichts von Dauer ist, das man erschafft.

Doch die drei Idealisten machen diesen Freizeit-Job gerne. Carsten Kammermeier arbeitet als Firmenkunden-Berater bei der Sparkasse Iserlohn. Gian-Luca ist derzeit als Trainee bei einem großen heimischen Entsorger tätig, Dario beginnt bald eine Lehre als Industriekaufmann. Bekannt sind beide Söhne in Sportlerkreisen als Handballer, der ältere spielt bei den Sauerland Wölfen in Menden, Dario beim TV Halingen.

„Wenn wir bei uns daheim in Ostsümmern ahnen, dass auf dem Hegenscheid etwas gehen könnte, fahren wir dorthin“, erzählt Carsten Kammermeier. Er habe schon über die Anschaffung einer Webcam nachgedacht, doch in der Regel reiche es aus, die Wetterlage in Lüdenscheid zu studieren. „Das ist ganz ähnlich“, weiß der Familienvater, der dann die gut 20 Kilometer zum Flugplatz mit dem Wagen bewältigt. Notfalls nehme er die Mühen auch in Angriff, wenn das Schneevergnügen anschließend nur einen Tag dauert.

Am Hegenscheid angekommen, wird der Skibob aus der Garage geholt und das Spurgerät angehängt – nach Möglichkeit zweimal am Tag. Diese Loipe ist bis heute ein Geheimtipp geblieben. Auf rund 100 Sportler schätzt er die Frequenz am letzten Wochenende. Da diese sich über zwei Tage verteilten, gab es keinerlei Beanstandungen. Auf dem weitläufigen Areal wurde stets deutlich mehr als der Mindestabstand eingehalten. Langläufer suchen die Ruhe, nicht den Trubel.

Zum persönlichen Gespräch kam es zumeist dann, wenn sich die Skilangläufer für die Herrichtung der Loipe bei den Kammermeiers bedankten. Zumeist kennt man sich, viele sind Mitglieder im Skiklub, andere kommen regelmäßig aus Altena oder Iserlohn. „Manche Läufer“, so Kammermeier, „überweisen nach der Saison dem Skiklub sogar eine kleine Spende für die Mühen der Präparation.“

„Es ist eine der wenigen Loipen im größeren Umkreis. Ich persönlich weiß nur noch von der Ebbe-Kamm-Loipe in der Nordhelle“, sagt Carsten Kammermeier, der glaubwürdig versichert, dass es ihn glücklich macht, wenn sich die Sportler freuen, dass sie ihrem Sport auch in diesen Breiten nachgehen können. „Dann gehe ich mit einem guten Gefühl nach Hause“, macht er deutlich. Und er weiß den Dank einzuschätzen. Schließlich ist er seit 1985 selbst Skilangläufer.

Aktuell ist es allerdings immer noch zu warm, um die Loipe in einem dauerhaft guten Zustand präsentieren zu können. Prognosen, wie es in den nächsten Tagen aussehen wird, möchten die Kammermeiers nicht abgeben. Aber sie versichern, dass sie alles tun werden, um das Langlaufvergnügen auf dem Hegenscheid weiter gewährleisten zu können.