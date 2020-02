Ein Mammutprogramm am ersten Wochenende in der DEL

Wie der Vater, so der Sohn. Alexander Blank, 18-jähriges Stürmertalent der Young Roosters, gab am Wochenende sein Debüt in der DEL. Sein Vater Boris beendete vor zwei Jahren seine Karriere bei den Roosters und ist heute Trainer des DNL-Teams. Damit spielen erstmals in der über 20-jährigen DEL-Zugehörigkeit Vater und Sohn auf diesem Niveau für Iserlohn.

Für Alexander Blank war es ein Marathonwochenende mit drei Spielen innerhalb von 45 Stunden. Am Freitag gab er sein Debüt gegen München, 24 Stunden später lief er im DNL-Trikot der Young Roosters gegen Rosenheim auf, um am Sonntagnachmittag gegen Krefeld sein zweites Profispiel zu bestreiten. „Das war einfach anstrengend. Ich musste schauen, dass ich gut regeneriere und einen Plan habe, wann ich esse. Das war schon schwer, aber ich habe es gut gemacht“, sagte er merklich geschafft nach dem Krefeld-Spiel. Kein Wunder, hatte er mit 6:43 Minuten Eiszeit und zwölf Wechseln mehr als doppelt so lange Einsatzzeit wie am Freitag. Gegen Krefeld durfte er zudem einmal in Überzahl auf das Eis.

„Er hat es gut gemacht. Für ihn ist es kein Rennen, sondern ein langer Prozess. Aber er hat es sich durch gute Trainingsleistungen verdient“, zeigte sich auch Trainer Jason O’Leary zufrieden. Gegen München noch als „Gitterspieler“, fremdelte Blank mit dem deutlich höherem Tempo. „Gegen Krefeld lief es dann besser, und ich habe versucht, selbstbewusster zu spielen. Ich denke, das hat gut geklappt.“

Die Unterschiede zwischen der zweiten Nachwuchsliga und der DEL sind dabei erheblich. „Der Speed ist komplett anders. Man muss aufpassen und immer den Kopf hochhalten. Man hat weniger Zeit mit der Scheibe, körperlich ist es viel anstrengender“, schildert Blank seine Eindrücke.

Während der Sohn unaufgeregt wirkt, ging an Vater Boris das Profi-Debüt nicht spurlos vorbei. „Natürlich war ich aufgeregt. Vor zwei oder drei Wochen habe ich nicht daran gedacht“. Beide Seiten können nun die sportliche Situation nutzen, um den Youngster an den Profisport heranzuführen. Ohne, dass die schulische Laufbahn auf dem privaten Aufbaugymnasium leidet. Dank der Kooperation mit den Roosters ermöglicht die Schule Alexander Blank das Training bei den Profis.