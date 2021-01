Ein Erfolg mit befreiender Wirkung

Iserlohn Michael Dahmens Kernforderung: „Müssen besser auf den Ball aufpassen.“

Dieser Erfolg hatte befreiende Wirkung. Nach drei Niederlagen in Folge gingen die ProB-Basketballer der Iserlohn Kangaroos gegen Stahnsdorf wieder als Sieger vom Feld und feierten so ganz nebenbei noch ihren 100. Pflichtspielsieg seit dem Aufstieg 2014.

„Ich bin froh über den Sieg, er ist enorm wichtig“, ließ Kangaroos-Geschäftsführer und Manager Michael Dahmen keinen Zweifel. Er kommentierte das Spiel im Livestream der Waldstädter, wirkte dabei fast wie ein neutraler Beobachter sehr sachlich und ersparte sich so eine emotionale Achterbahnfahrt auf der Bank der Iserlohner.

Rückblickend hatte Dahmen aber einige Kritikpunkte. Vor allem in der ersten Halbzeit war er mit der Vorstellung seines Teams überhaupt nicht einverstanden. „Wir passen einfach nicht auf den Ball auf“, bewertete er die rekordverdächtigen zwölf Ballverluste im ersten Durchgang. Dabei nahm er auch den unter dem Strich wieder sehr starken Spielmacher Toni Prostran nicht von der Kritik aus. „Ich verstehe nicht, warum er teilweise so riskante Pässe spielt.“

Mit dieser Spielweise holte man den Gegner immer wieder ins Boot und ließ die Gäste bis zum Schluss vom ersten Sieg in der Matthias-Grothe-Halle träumen. Dass es dazu nicht kam, lag vor allem an einer Steigerung der Kangaroos in der zweiten Halbzeit. Längere Phasen mit guter Verteidigung waren hier ebenso kennzeichnend wie deutlich reduzierte Ballverluste. Dennoch blieb die Partie bis zur letzten Sekunde hoch spannend. Erst fünf Sekunden vor Schluss machten die Gastgeber die Verlängerung perfekt, 1,5 Sekunden vor deren Ende den Sieg.

„Wenn wir in der gesamten Partie nur zehn Ballverluste haben und dazu eine normale Freiwurfquote wird das niemals eng“, rechnet Michael Dahmen vor, dass die Iserlohner dann gute 20 Punkte mehr auf dem Block haben würden.

„Wichtig ist, dass sich das Team nach so einem Spielausgang befreit und daraus neue Kraft schöpft“, hofft Michael Dahmen auf eine positive Wirkung im Hinblick auf die nächsten Partien. Am Samstag müssen die Iserlohner in Düsseldorf antreten. „Mal sehen wie wir da aussehen, wenn wir ordentlich verteidigen. Im Hinspiel haben wir das nicht gemacht“, sagt Dahmen. Eine Woche später kommen die Itzehoe Eagles nach Iserlohn. Dort konnte man im Hinspiel überraschend siegen. Grundsätzlich bleiben alle Teams eng beisammen, denn die vor einer Woche top besetzten Wedeler, die Iserlohn deklassierten, verloren nun in normaler Besetzung das Kellerduell beim ETV Hamburg.