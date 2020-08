Doppeltest des TV Lössel ohne Zuschauer

Letmathe. Nach vielen Wochen im Kraftraum und auf dem vereinseigenen Sportplatz beginnt für Handball-Landesliga-Neuling TV Lössel am Wochenende die Saisonvorbereitung mit dem Ball unter Wettkampfbedingungen. In der Albert-Schweitzer-Halle empfängt das Team von Trainer Henning Schierbaum Samstag und Sonntag zwei Mannschaften aus der Landesliga-Staffel 4 zu einem ersten echten Härtetest.

So spielen die Lösseler am Samstag um 17 Uhr zunächst gegen die SG Unna-Massen. Am Sonntag um 15 Uhr ist an gleicher Stelle der TV Beckum zu Gast.

Zuschauer sind bei diesen Tests allerdings noch nicht zugelassen, da der TVL für sportliche Vergleiche mit gefüllten Tribüne noch kein entsprechendes Konzept erarbeitet hat. Lössels Coach Henning Schierbaum bittet um Verständnis für diese Maßnahme und die Tatsache, dass bei den Spielen die Türen verschlossen bleiben.