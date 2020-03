Die Torjägerkanone als Ansporn

Der Name Kamil Drzymala muss einem nicht unbedingt etwas sagen. Auch nicht, dass dieser Fußballer im Landesverband Mittelrhein bisher 42 Tore für den TuS Germania Hersel in der Kreisliga B geschossen hat. Großes Interesse an dessen Bilanz zeigt allerdings Salvatore Militano, der Torjäger des heimischen A-Liga-Spitzenreiters SV Deilinghofen/Sundwig. Er hat in seinen 15 Saisonspielen 36 Treffer erzielt und bewirbt sich damit aussichtsreich um die bundesweite Torjägerkanone der neunten Liga.

Derzeit ist der 28-Jährige mit jenen sechs Toren Rückstand an Position elf notiert, nachdem er am Sonntag beim 4:0 gegen Letmathe II ausnahmsweise leer ausging. Davor lag er auf Platz fünf und hatte die Spitze im Visier. „Ich war wohl noch nicht im Wettkampfmodus, aber im nächsten Spiel wird das anders“, kündigt er an. Schließlich hat er sich für diese Saison ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: 70 Tore will er schaffen, und die sollen maßgeblich dazu beitragen, dass Deilinghofen die Bezirksliga-Rückkehr gelingt.

Für Militano ist es selbstverständlich, montags den aktuellen Stand im Rennen um die Torjägerkanone zu studieren. Der Wettbewerbe wurde von der Online-Plattform „fußball.de“ und dem Fachmagazin „Kicker“ ausgeschrieben, und zwar von der dritten bis zur elften Liga. Am Ende wird Bilanz gezogen, und entscheidend ist ausschließlich die Anzahl der Treffer. Die absolvierten Spiele sind nur bei Torgleichheit von Belang.

Während Militano die Spitze im Visier hat, ist zwei Stufen höher der aktuelle Toptorjäger ein gutes Stück zurück. Kingsley Nweke, in der Landesliga 16 Mal für Borussia Dröschede erfolgreich, hat nur halb so viele Treffer erzielt wie der Spitzenreiter der siebten Ligen und belegt Platz 162. Belohnt wird am Ende der Saison jeweils der Sieger einer Spielklasse. „Dann geht es zu einem Spiel der Nationalmannschaft, wo man einmal intensiv hinter die Kulissen blicken darf“, erläutert Salvatore Militano.

Dass er so gut im Rennen liegt und beste Chancen hat, seine Marke aus der letzten Deilinghofer Aufstiegssaison 2016/17 (54 Tore) zu übertreffen, führt er auf die Qualität der Mannschaft zurück. „Die Jungs legen mir die Bälle so perfekt auf, dass ich oft keine Mühe habe, das Tor zu machen.“ Der Tabellenführer hat aber mit dem BSV Lendringsen weiterhin einen hartnäckigen Verfolger im Nacken sitzen, der nur einen Punkt zurückliegt.

Ein früherer „Wandervogel“will jetzt sesshaft werden

Dementsprechend rückt schon jetzt das Duell am Gründonnerstag in Lendringsen in den Blickpunkt, in dem sich durchaus die Meisterschaft entscheiden könnte. „Ich gehe davon aus, dass wir gewinnen, denn wir haben einfach ein tolles Team“, sagt Militano, der selbst in Lendringsen wohnt und in Menden arbeitet. Sollte der BSV aufsteigen, wäre für den einstigen Wandervogel ein heimatnaher Wechsel aber kein Thema. „Ich bleibe in Deilinghofen. Ich war schon in vielen Vereinen, habe mich aber nirgendwo so wohl gefühlt.“ Zuletzt verließ er den Fusionsklub 2018 in Richtung Hennen, wurde dort nicht glücklich und kehrte nach Deilinghofen zurück. In die Kreisliga A, obwohl es höherklassige Angebote gab.

Militano: „Ich will keinen so hohen Aufwand für Fußball mehr betreiben und mehr Zeit für die Familie haben.“ Nicht zuletzt für seine 19 Monate alte Tochter Leni. Wobei es natürlich in der nächsten Serie gern eine Etage höher weitergehen darf. Mit Deilinghofen/Sundwig in der Bezirksliga. Und auf dem Weg dorthin wird er stets auch an seine persönlichen Ziele denken, an 70 Tore und vielleicht an die Krone aller Torjäger aus der neunten Liga.